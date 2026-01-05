Disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores generan tensión en Caracas

La noche de este lunes 5 de enero estuvo marcada por momentos de confusión y alarma en Caracas, luego de que en redes sociales comenzaran a circular videos y testimonios sobre detonaciones y movimientos militares en los alrededores del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano.

Según versiones compartidas por ciudadanos, los disparos se habrían producido en respuesta a la presunta presencia de drones pequeños que sobrevolaban la zona. En varios de los registros audiovisuales se escuchan ráfagas y explosiones, mientras se observa a uniformados desplegados en puntos cercanos al palacio presidencial.

Apagón y despliegue militar elevan la incertidumbre

A la par de los reportes de disparos, usuarios en distintos sectores de la capital informaron sobre interrupciones en el servicio eléctrico, lo que incrementó la sensación de tensión en la ciudad. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial que confirme el origen de los hechos ni si se trató de una operación específica en curso.

Tampoco se ha establecido si los disparos estarían relacionados con un ataque externo o con un operativo interno de seguridad. La falta de información oficial ha dado paso a múltiples hipótesis que circulan en plataformas digitales.

El episodio ocurre en un contexto político especialmente sensible, apenas días después de la captura de Nicolás Maduro y de la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, un hecho que ya había elevado el nivel de alerta dentro y fuera del país.

La situación continúa en desarrollo y se espera un pronunciamiento de las autoridades venezolanas que permita esclarecer lo ocurrido en las inmediaciones de Miraflores.