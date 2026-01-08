Donald Trump afirma que Estados Unidos podría controlar Venezuela durante años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington podría controlar Venezuela durante un período prolongado y explotar sus reservas de petróleo durante años, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

En declaraciones concedidas al New York Times, el mandatario republicano sostuvo que la duración de ese control directo dependerá de las circunstancias y que no se trataría de un lapso corto.

Al ser consultado sobre si ese control se extendería por meses o por un año, Trump respondió que sería “mucho más”, reforzando la idea de una presencia estadounidense de largo plazo en el país sudamericano.

Control de Venezuela y de las reservas de petróleo

Washington ha exigido al nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las inmensas reservas de petróleo venezolanas. Según lo expresado por la administración estadounidense, este control abarcaría tanto la producción como las ventas del crudo, bajo supervisión directa de Estados Unidos.

El secretario de Energía, Chris Wright, declaró previamente que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano de forma “indefinida”. Esta afirmación refuerza la postura oficial de que el petróleo venezolano pasará a estar gestionado por Estados Unidos como parte de un nuevo esquema energético y comercial entre ambos países.

En este contexto, Venezuela, sometida a un bloqueo petrolero y con su presidente depuesto detenido en Nueva York, anunció que se encuentra negociando con Washington la venta de “volúmenes de petróleo”. El gobierno de Trump ha reiterado que esos recursos estarán bajo control estadounidense durante un tiempo no determinado.

Acuerdo petrolero y compras exclusivas a Estados Unidos

Donald Trump también informó que Venezuela utilizará el dinero obtenido por la venta de petróleo, bajo supervisión de Washington, para comprar únicamente productos fabricados en Estados Unidos.

Según Trump, estas compras incluirán productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos destinados a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela.