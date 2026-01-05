Groenlandia teme que Estados Unidos cumpla su amenaza de “anexión” tras la captura de Nicolás Maduro

Las declaraciones realizadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la captura del número uno del régimen venezolano, Nicolás Maduro, volvieron a encender una alarma en Europa, específicamente en Dinamarca.

A bordo del Air Force One, en diálogo con la prensa, el republicano insistió en una idea que ha compartido desde hace meses, a pesar de que ha generado tensiones con sus aliados en el viejo continente:

“Necesitamos Groenlandia, desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no podrá oponerse, se los puedo asegurar”.

RELACIONADO África inicia una campaña para cambiar el mapa mundial y ajustar tamaños

El primer ministro de Groenlandia y la primera ministra de Dinamarca respondieron:

La respuesta del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, no tardó en llegar. A través de su cuenta en la red social Facebook, insistió: “No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías sobre la anexión”.

Como autoridad del extenso y helado territorio danés semiautónomo, explicó que “cuando el presidente de los Estados Unidos dice ‘necesitamos Groenlandia’ y nos relaciona con Venezuela y la intervención militar, no solo está equivocado, está cometiendo una falta de respeto”.

Y concluyó diciendo que Groenlandia “no es un objeto de retórica de las superpotencias. Somos un pueblo. Una tierra. Y una democracia. Esto debe respetarse. Especialmente por amigos cercanos y leales”. Bajo la misma línea, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, recordó que “Estados Unidos no tiene derecho a anexionarse” ningún territorio danés o perteneciente a otro país.

Dirigentes europeos se mostraron en desacuerdo con las declaraciones de Trump:

También las autoridades de otros territorios europeos contestaron a las declaraciones realizadas por el presidente Trump. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, señaló que “dado que Dinamarca es miembro de la OTAN, Groenlandia, en principio, también estará sujeta a la defensa de la OTAN”.

Y el primer ministro británico, Keir Starmer, se mantuvo en que el futuro de Groenlandia “no lo deben decidir otros”, a pesar de que, según Trump, embarcaciones rusas y chinas rodean el territorio. Idea que ha sido desmentida desde el Real Colegio de Defensa de Dinamarca.