Vidente rompió el silencio y reveló cuál sería el futuro de Diosdado Cabello tras la captura de Nicolás Maduro: esto pasaría

Nicolás Maduro está capturado desde el pasado 3 de enero de 2026. Las Fuerzas Especiales de Estados Unidos ingresaron a Caracas en horas de la madrugada, realizaron ataques aéreos y esposaron al venezolano y a su esposa Cilia Flores.

Además, lo trasladaron a las oficinas de la DEA y lo aseguraron en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

De acuerdo con Estados Unidos, Nicolás Maduro debería responder por cargos relacionados con el narcoterrorismo, aunque el venezolano no ha reconocido su responsabilidad en ese delito.

En el marco de esa situación, Diosdado Cabello, el político y militar que se ha posicionado como uno de los rostros más poderosos del régimen, indicó que, desde su perspectiva, Nicolás Maduro había sido secuestrado y que debía ser liberado inmediatamente.

Asimismo, ha dicho que no permitiría que Estados Unidos siga alterando el orden de su país e imponiendo condiciones.

Por lo tanto, tras esas declaraciones, una reconocida vidente se animó a revelar cuál sería el futuro de Diosdado Cabello. ¿Qué dijo?

Este sería el futuro de Diosdado Cabello, según Alexandra Vidente Mundial, tras la captura de Nicolás Maduro

Alexandra Vidente Mundial, en un reciente video que publicó en TikTok, aseguró que en el caso de que Diosdado Cabello no baje la guardia, también tendría un desenlace adverso.

"¿Qué va a pasar con Diosdado Cabello? ¿Qué va a pasar con la gente que está ahora? Ellos, si no entregan Venezuela, van a desaparecer", comenzó vaticinando Alexandra Vidente Mundial.

"Hay mucha presión, mucho pensamiento, no están recibiendo el apoyo internacional que ellos están esperando ni el apoyo del pueblo venezolano. Eso los va a llevar a tomar decisiones y la salida será militar", añadió.

¿Qué dijo Donald Trump sobre María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro?

Luego de la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump realizó una rueda de prensa y recibió una pregunta sobre su perspectiva de María Corina Machado, la líder que ha combatido a las personas que llevan varios años al mando de Venezuela.

Su respuesta fue la siguiente: