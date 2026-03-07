Participante de la Casa de los Famosos podría estar embarazada: reveló quién podría ser el padre

La creadora de contenido paisa, Mariana Zapata, encendió las alarmas dentro del reality al revelar un significativo retraso en su ciclo menstrual. Además, se sinceró sobre quién sería el padre en caso de confirmarse la noticia.

La convivencia en La casa de los famosos Colombia sigue generando titulares que van más allá de la estrategia y la competencia.

En esta ocasión, la protagonista es Mariana Zapata, quien ha dejado boquiabiertos a sus compañeros y a los televidentes tras confesar sus sospechas de un posible embarazo. La noticia, que comenzó como un rumor de pasillo dentro de la casa, tomó fuerza luego de que la influencer diera detalles específicos sobre su estado de salud.

Durante una conversación íntima en uno de los cuartos, Mariana reveló que lleva dos meses de retraso en su periodo. Aunque inicialmente atribuyó la irregularidad al estrés extremo y al cambio de hábitos que implica vivir bajo el ojo de las cámaras las 24 horas del día, el paso del tiempo la ha llevado a considerar medidas más serias.

¿Quién es el posible padre?

La pregunta que todos se hacían no tardó en surgir. Ante la interrogante directa de su compañero Valentino sobre la identidad del padre, Mariana respondió con un contundente: "¿Quién más? JLexis".

La creadora de contenido recordó que su último encuentro cercano fue en noviembre, durante un viaje a República Dominicana, coincidiendo con la línea de tiempo de su ausencia menstrual desde diciembre.

A pesar de la seriedad del asunto, Zapata fue enfática en aclarar que un hijo con el también creador de contenido JLexis no estaba en sus planes actuales, calificando la situación como algo inesperado dadas las circunstancias.

Lo que más llamó la atención de los espectadores fue la posición de Mariana frente a la maternidad. La joven aseguró que, de confirmarse el embarazo, no tendría intención de pedirle nada al padre ni buscaría una figura de "padrastro" para su hijo, reafirmando su carácter independiente.

Por el momento, el ambiente en la casa permanece tenso y expectante. Mientras algunos compañeros como Beba —quien también ha manifestado sospechas similares anteriormente— empatizan con ella, el público espera el desenlace de esta historia.

¿Se tratará de un síntoma de estrés por el encierro o recibirá La casa de los famosos a un nuevo integrante inesperado? Solo una prueba médica oficial podrá poner fin a las especulaciones.