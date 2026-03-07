CANAL RCN
Tendencias

Participante de la Casa de los Famosos podría estar embarazada: reveló quién podría ser el padre

La participante aseguró que hace dos meses no tiene su periodo menstrual.

La Casa de los Famosos Colombia
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
07:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La creadora de contenido paisa, Mariana Zapata, encendió las alarmas dentro del reality al revelar un significativo retraso en su ciclo menstrual. Además, se sinceró sobre quién sería el padre en caso de confirmarse la noticia.

La convivencia en La casa de los famosos Colombia sigue generando titulares que van más allá de la estrategia y la competencia.

¡Sorpresa absoluta en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Así quedó la placa antes de una nueva ELIMINACIÓN
RELACIONADO

¡Sorpresa absoluta en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Así quedó la placa antes de una nueva ELIMINACIÓN

En esta ocasión, la protagonista es Mariana Zapata, quien ha dejado boquiabiertos a sus compañeros y a los televidentes tras confesar sus sospechas de un posible embarazo. La noticia, que comenzó como un rumor de pasillo dentro de la casa, tomó fuerza luego de que la influencer diera detalles específicos sobre su estado de salud.

Durante una conversación íntima en uno de los cuartos, Mariana reveló que lleva dos meses de retraso en su periodo. Aunque inicialmente atribuyó la irregularidad al estrés extremo y al cambio de hábitos que implica vivir bajo el ojo de las cámaras las 24 horas del día, el paso del tiempo la ha llevado a considerar medidas más serias.

¿Quién es el posible padre?

La pregunta que todos se hacían no tardó en surgir. Ante la interrogante directa de su compañero Valentino sobre la identidad del padre, Mariana respondió con un contundente: "¿Quién más? JLexis".

La creadora de contenido recordó que su último encuentro cercano fue en noviembre, durante un viaje a República Dominicana, coincidiendo con la línea de tiempo de su ausencia menstrual desde diciembre.

A pesar de la seriedad del asunto, Zapata fue enfática en aclarar que un hijo con el también creador de contenido JLexis no estaba en sus planes actuales, calificando la situación como algo inesperado dadas las circunstancias.

Lo que más llamó la atención de los espectadores fue la posición de Mariana frente a la maternidad. La joven aseguró que, de confirmarse el embarazo, no tendría intención de pedirle nada al padre ni buscaría una figura de "padrastro" para su hijo, reafirmando su carácter independiente.

Por el momento, el ambiente en la casa permanece tenso y expectante. Mientras algunos compañeros como Beba —quien también ha manifestado sospechas similares anteriormente— empatizan con ella, el público espera el desenlace de esta historia.

¿Se tratará de un síntoma de estrés por el encierro o recibirá La casa de los famosos a un nuevo integrante inesperado? Solo una prueba médica oficial podrá poner fin a las especulaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

¡Sorpresa absoluta en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Así quedó la placa antes de una nueva ELIMINACIÓN

La casa de los famosos

Esposa de Juanda Caribe tomó conmovedora decisión en una fecha especial: esto ocurrió

Yeison Jiménez

Conmovedor: sale a la luz video INÉDITO de Yeison Jiménez cantando junto a sus hijas

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 6 de marzo de 2026: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 6 de marzo de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Ucrania

Ucrania está cerca del primer pago para comprar aviones Gripen y Rafale: Zelenski detalló avances

Hace pocos meses, se llegó a un acuerdo con Francia y Suecia para adquirir aviones de combate.

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema absolvió a dos exgobernadores de Vichada de supuestas irregularidades en contratos escolares

EPS

Defensoría cuestiona los compromisos de la Nueva EPS con los pacientes: no hay resultados

Selección Colombia Femenina

🔴Estados Unidos vs. Colombia, SheBelieves Cup: fecha, hora y canal para ver EN VIVO