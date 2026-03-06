CANAL RCN
Internacional

Ucrania está cerca del primer pago para comprar aviones Gripen y Rafale: Zelenski detalló avances

Hace pocos meses, se llegó a un acuerdo con Francia y Suecia para adquirir aviones de combate.

Aviones Gripen.
Aviones Gripen. Foto: Saab.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 06 de 2026
10:05 p. m.
La guerra de Ucrania con Rusia completó cuatro años desde que estalló en febrero de 2022. Si bien ha habido posibles soluciones, lo cierto es que ambos países no bajan la guardia y buscan fortalecer a sus fuerzas militares.

A finales de octubre de 2025, se dio un anuncio clave: el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson; firmaron una carta en aras de formalizar la compra de hasta 150 aviones Gripen E fabricados por la empresa Saab.

150 aviones Gripen y un centenar de Rafale

“Nos comprometemos a explorar todas las posibilidades para dotar a Ucrania con una gran cantidad de cazas Gripen en el futuro. Nos queda un largo camino por delante”, estas fueron las palabras del alto funcionario sueco.

En el mercado militar, los Gripen son una de las opciones más recomendadas en el planeta. No por nada países como Colombia, Brasil, Tailandia o la OTAN han apostado a estos modelos para robustecer su fuerza aérea.

Los aviones tienen varias características y algunas de las más notables son: ser supersónicos, de cuarta generación, capaces de misiones aire – aire, bombardeos, labores de reconocimiento y durabilidad acorde al precio.

Ucrania no se conformó solo con los Gripen, por lo que al mes siguiente llegó a un acuerdo con Francia para adquirir un centenar de aviones Dassault Rafale y un sistema de protección (radares, drones y bombas, por ejemplo).

Ucrania fortalece su fuerza aárea

“Es un acuerdo histórico y agradecemos mucho el apoyo de Francia”, afirmó Zelenski después de firmar el acuerdo con su homólogo Emmanuel Macron.

Con el paso de los meses, el tema de los aviones se mantuvo quieto hasta el jueves 5 de marzo. Durante una reunión con sus ministros, el presidente ucraniano se refirió sobre los avances.

Zelenski informó que se está preparando el pago inicial, tema que conversó con Mykhailo Fedorov, ministro de Defensa, el pasado 4 de marzo. “Debemos tener una suscripción de la parte ucraniana con respecto al futuro de la aviación en relación con los Gripen y Rafales”, declaró.

