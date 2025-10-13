CANAL RCN
Internacional Video

Donald Trump anuncia el fin de la guerra en Gaza tras liberación de los rehenes

Durante su discurso, el mandatario estadounidense destacó la resistencia del pueblo israelí frente al conflicto que comenzó el 7 de octubre.

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
07:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes ante el Parlamento israelí que llegó a su fin la “larga y dolorosa pesadilla” que representaron los dos años de guerra en Gaza.

Israel liberará a presos palestinos solo tras confirmar el retorno de todos los rehenes en Gaza
RELACIONADO

Israel liberará a presos palestinos solo tras confirmar el retorno de todos los rehenes en Gaza

Durante su discurso, el mandatario estadounidense destacó la resistencia del pueblo israelí frente al conflicto que comenzó el 7 de octubre, asegurando que el país ha demostrado una fortaleza admirable ante las adversidades.

“Desde el 7 de octubre hasta esta semana, Israel ha sido un país en guerra, y ha sufrido dificultades que solo puede aguantar un pueblo orgulloso y fiel”, expresó Trump ante los legisladores.

El presidente también subrayó que el conflicto dejó profundas heridas en la sociedad israelí, especialmente entre las familias que no habían experimentado “un solo día de auténtica paz” durante los últimos años.

En su intervención, el mandatario republicano aseguró que el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, en vigor desde el viernes, es un "triunfo increíble para Israel y el mundo" y agradeció la mediación de países árabes para su consecución.

“La larga y dolorosa pesadilla ha terminado al fin”, concluyó el líder republicano, en un mensaje que fue recibido con aplausos y esperanza por parte de los presentes.

Hamás libera a los 20 rehenes israelíes

Trump fue testigo de que el movimiento islamista Hamás liberó este lunes 13 de octubre a los últimos 20 rehenes israelíes que mantenía con vida en Gaza, como parte de un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos y Egipto. La entrega, supervisada por la Cruz Roja Internacional, marca el fin del cautiverio y da inicio a un intercambio con Israel, que liberará a cerca de 2.000 prisioneros palestinos, incluidos 154 deportados.

Colombiana en Turquía está en grave estado tras accidente: familia pide ayuda para traerla
RELACIONADO

Colombiana en Turquía está en grave estado tras accidente: familia pide ayuda para traerla

Los rehenes fueron trasladados a territorio israelí bajo fuertes medidas de seguridad y recibieron atención médica en hospitales cerca de Tel Aviv antes de reencontrarse con sus familias. En Tel Aviv, cientos de personas celebraron el regreso de los cautivos con mensajes de esperanza y llamados a la paz.

En Cisjordania, las familias palestinas recibieron con júbilo a los excarcelados en Ramala, en un ambiente de emotiva celebración. Además, Hamás entregará los cuerpos de 28 cautivos fallecidos durante el conflicto, en un gesto que busca facilitar nuevas negociaciones humanitarias.

Este intercambio representa un punto de inflexión en el conflicto entre Israel y Palestina, abriendo una ventana de diálogo tras dos años de enfrentamientos y sufrimiento en la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Israel

Estos son los 20 rehenes israelíes liberados tras dos años de cautiverio en Gaza

Israel

Así fue el encuentro entre Elkana Bohbot y su esposa, tras su liberación

Israel

Hamás libera a los 20 rehenes israelíes: fin del cautiverio y comienzo del intercambio con el grupo terrorista

Otras Noticias

Liga BetPlay

Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras los triunfos de Junior y Bucaramanga: hubo cambios

Las acciones en la liga colombiana siguen apretadas de cara al final de todos contra todos.

Turismo

Puente festivo de Reyes en enero cambiará su fecha tradicional: así quedará en el calendario para 2026

El tradicional 6 de enero no se celebrará en su fecha habitual como día de descanso remunerado.

Bogotá

Policía confirma explosión en CAI Santo Domingo, en Ciudad Bolívar

Artistas

Mejor amigo de Regio Clown dio reveladoras pistas sobre la muerte de B-King en México

Enfermedades

Colombia innova en el diagnóstico del Parkinson: crean un modelo con 80% de precisión