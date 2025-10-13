Donald Trump anuncia el fin de la guerra en Gaza tras liberación de los rehenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes ante el Parlamento israelí que llegó a su fin la “larga y dolorosa pesadilla” que representaron los dos años de guerra en Gaza.

Durante su discurso, el mandatario estadounidense destacó la resistencia del pueblo israelí frente al conflicto que comenzó el 7 de octubre, asegurando que el país ha demostrado una fortaleza admirable ante las adversidades.

“Desde el 7 de octubre hasta esta semana, Israel ha sido un país en guerra, y ha sufrido dificultades que solo puede aguantar un pueblo orgulloso y fiel”, expresó Trump ante los legisladores.

El presidente también subrayó que el conflicto dejó profundas heridas en la sociedad israelí, especialmente entre las familias que no habían experimentado “un solo día de auténtica paz” durante los últimos años.

En su intervención, el mandatario republicano aseguró que el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, en vigor desde el viernes, es un "triunfo increíble para Israel y el mundo" y agradeció la mediación de países árabes para su consecución.

“La larga y dolorosa pesadilla ha terminado al fin”, concluyó el líder republicano, en un mensaje que fue recibido con aplausos y esperanza por parte de los presentes.

Hamás libera a los 20 rehenes israelíes

Trump fue testigo de que el movimiento islamista Hamás liberó este lunes 13 de octubre a los últimos 20 rehenes israelíes que mantenía con vida en Gaza, como parte de un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos y Egipto. La entrega, supervisada por la Cruz Roja Internacional, marca el fin del cautiverio y da inicio a un intercambio con Israel, que liberará a cerca de 2.000 prisioneros palestinos, incluidos 154 deportados.

Los rehenes fueron trasladados a territorio israelí bajo fuertes medidas de seguridad y recibieron atención médica en hospitales cerca de Tel Aviv antes de reencontrarse con sus familias. En Tel Aviv, cientos de personas celebraron el regreso de los cautivos con mensajes de esperanza y llamados a la paz.

En Cisjordania, las familias palestinas recibieron con júbilo a los excarcelados en Ramala, en un ambiente de emotiva celebración. Además, Hamás entregará los cuerpos de 28 cautivos fallecidos durante el conflicto, en un gesto que busca facilitar nuevas negociaciones humanitarias.

Este intercambio representa un punto de inflexión en el conflicto entre Israel y Palestina, abriendo una ventana de diálogo tras dos años de enfrentamientos y sufrimiento en la región.