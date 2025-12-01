Colombiana en Turquía está en grave estado tras accidente: familia pide ayuda para traerla

En una unidad de cuidados intensivos en Turquía permanece desde hace un mes la antioqueña de 34 años, Astrid Piedrahita. Ella sufrió un grave accidente de tránsito junto a su esposo Duran Özçelik, quien falleció.

Los familiares de la colombiana le piden ayuda al Gobierno para traerla de regreso al país en un avión ambulancia que le permita recuperarse junto a sus hijos y demás seres queridos.

¿Cuánto cuesta el vuelo ambulancia?

Alrededor de 700 millones de pesos costaría el traslado a Colombia de Piedrahita. Su estado es crítico en el hospital de Anthalya. Su hermana, Cindy, habló con Noticias RCN: “Ella no puede volver en un avión comercial, necesita un avión ambulancia que vale más de 185 mil dólares. Como familia no tenemos cómo costearlo”.

Piedrahita sufrió un grave daño cerebral y tiene la mitad del cuerpo paralizado, por lo que requiere con urgencia la realización de terapias. Para ello, es indispensable el amor de sus seres queridos.

“Médicamente, ya no le están haciendo nada, ya no tiene tratamiento para el daño cerebral. La terapia acá (en Turquía) es difícil por el idioma y por mi estadía”, manifestó su hermana, quien se encuentra en suelo europeo realizando trámites.

Canales de contacto para ayudar

Teniendo en cuenta la situación, la familia le hace un llamado a la Cancillería para que disponga de un vuelo humanitario. Aunque, si una persona desea ayudar a la familia, puede comunicarse al celular 323 458 80 06.

Los medios locales revelaron que el siniestro se presentó en el barrio Beydiğin. La pareja se estaba movilizando en un vehículo de alta gama, el cual perdió el control en una curva y se volcó. Su destino final era Konya.

Ambos estaban en Turquía mientras visitaban a la madre de Özçelik. Mientras tanto, la familia sigue a la espera de las autoridades colombianas para adelantar lo más pronto posible el traslado.