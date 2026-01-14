CANAL RCN
Internacional

Autoridades de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos se reunieron tras amenazas de Trump

Incluso, desde su primer mandato, Trump ha ventilado la idea de comprar la isla por motivos de seguridad nacional.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y X
Noticias RCN

AFP

enero 14 de 2026
02:11 p. m.
La idea de que Estados Unidos anexe Groenlandia a su territorio volvió a tensar el tablero internacional tras las declaraciones del presidente Donald Trump en las que reiteró que la isla del Ártico es “vital” para la seguridad de su país.

En ese contexto, una delegación de Dinamarca y Groenlandia acudió a Washington y sostuvo un encuentro con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, llegaron al complejo presidencial alrededor de las 10H30 locales (15H00 GMT) y se retiraron poco antes de las 12H00 (17H00 GMT), sin realizar comentarios a la prensa.

Trump amenazó con conseguir Groenlandia “por las buena so las malas”

Trump, que regresó a la presidencia hace casi un año, ha insistido en su interés por la isla, un territorio autónomo de Dinamarca con escasa población y enorme valor estratégico.

Sin embargo, elevó el tono tras el ataque estadounidense en Venezuela del 3 de enero, que derivó en la salida del poder de Nicolás Maduro. “Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo”, afirmó el mandatario, aludiendo a un proyecto defensivo.

Como parte de Dinamarca, Groenlandia está protegida por la OTAN

El presidente estadounidense fue más allá al vincular la cuestión con la OTAN. “La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable”, escribió en redes sociales.

Y luego envió un mensaje directo a la alianza y a Dinamarca desde su plataforma Truth Social: “¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, YA! ¡Dos trineos de perros no bastan! ¡Solo Estados Unidos puede lograrlo!”.

Al ser interrogado sobre las declaraciones del primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, que insiste en que la isla prefiere seguir siendo un territorio autónomo de Dinamarca, Trump comentó: “Es su problema”. Y agregó: “No sé nada sobre él, pero va a ser un gran problema para él”.

