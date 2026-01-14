Foro Penal confirma nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela: cifras no coinciden con las del régimen

La ONG Foro Penal informó este miércoles la liberación de al menos 17 presos políticos que permanecían en cárceles venezolanas, en el marco del proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la caída de Nicolás Maduro.

Según el reporte del vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, entre los liberados figuran Belises Cubillán Fuenmayor, Ramón de Jesús Centeno Navas, Víctor Ugas Azócar, Carlos Marcano Mogollón, Yanela Nakary Mena Ramos y su esposo Gianni Angeli González Díaz, así como Leandro Stevenson Palmar Fuenmayor, Nicmer Evans, Carlos Julio Rojas, Rafael García Marvez, Julio César Balza Maldonado, Roland Carreño, Ismael González Oropeza, Mario Chávez Cohen, Ángel Rafael Godoy Zapata, Carlos Alberto Lesma Fuenmayor, Omario Castellanos, Luis Eduardo López Torres, Marco Antonio Madrid Martínez, entre otros.

Liberaciones lejos de los penales

Las excarcelaciones no se realizan directamente en los centros de reclusión, donde decenas de familiares se han congregado desde el 8 de enero con la esperanza de ver a sus seres queridos. En cambio, los detenidos son trasladados a otros lugares para su liberación, lejos de la prensa.

Roland Carreño, dirigente de Voluntad Popular y periodista, fue liberado en un centro comercial y posteriormente se reunió con su familia. Otros, como el excandidato presidencial Enrique Márquez, fueron llevados en patrullas de inteligencia hasta sus hogares.

Carreño: “No es sano para un país tener presos políticos”

En un video difundido por la prensa local, Carreño expresó: “Con las emociones encontradas, pero finalmente en libertad y en espera de los acontecimientos futuros, que no tienen que ser otros sino del encuentro, de la paz, de la reconciliación”.

El dirigente recordó que aún permanecen centenares de personas encarceladas por motivos políticos y pidió que las liberaciones continúen hasta que no quede ningún preso. Carreño estuvo entre los más de 2.000 detenidos tras las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024. Su caso había sido señalado por una misión de la ONU como parte de la represión que constituyó crímenes de lesa humanidad.

Organizaciones de derechos humanos estiman que en Venezuela aún hay entre 800 y 1.000 presos políticos, cifras que contrastan con las reportadas por el régimen.