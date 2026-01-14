CANAL RCN
Internacional

¿Cuál es el "nuevo momento político" en Venezuela del que habla Delcy Rodríguez ?

En Venezuela se siguen concretando excarcelaciones de presos políticos. En las últimas horas, 18 profesionales de la prensa han sido dejados en libertad.

Foto: AFP

AFP

enero 14 de 2026
03:43 p. m.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles 14 de enero que su país "se abre a un nuevo momento político", en pleno proceso de excarcelaciones tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en un bombardeo estadounidense.

En medio de las confusas negociaciones entre el régimen y Estados Unidos, Rodríguez anunció el 8 de enero un proceso de excarcelaciones de un número importante de presos políticos, tras la captura de Maduro el 3 de enero en una operación militar.

Rodríguez detalló que el proceso de excarcelaciones incluye crímenes relacionados con el orden constitucional, así como el odio, la violencia y la intolerancia, y no delitos graves como homicidio y narcotráfico.

Cientos de personas han sido detenidas y procesadas bajo cargos de "incitación al odio y traición a la patria", especialmente en contextos electorales y de protestas.

El “nuevo momento político” del que habla Delcy Rodríguez en Venezuela

Es poco lo que se conoce de las negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos, sin embargo, Donald Trump, ha dejado ver una visión muy clara de sus intereses en el petróleo venezolano que beneficiaría a ambos países.

Por su parte, Delcy Rodríguez adelantó que hay un nuevo avance en el proceso de transición:

El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica.

Así van las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Delcy Rodríguez reportó 406 liberaciones de presos políticos desde diciembre, en un proceso que aseguró fue iniciado por Maduro.

Pero la oenegé especializada Foro Penal contabiliza alrededor de 180 excarcelaciones desde entonces, al sumar dos tandas de diciembre y los liberados en el actual proceso, que transcurre a poco a poco y con mucha expectativa.

Una nueva tanda de excarcelaciones se produjo el miércoles, en la que 17 periodistas y trabajadores de la prensa fueron liberados, entre ellos el reconocido activista opositor Roland Carreño.

Queremos informar que no ha culminado aún, ese proceso se mantiene abierto.

