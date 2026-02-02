Donald Trump se despachó contra los Grammy y anunció acciones legales: “Son lo peor”

La más reciente edición de los Premios Grammy 2026 ya han dado bastante sobre qué hablar, pues fueron varios los artistas que se llevaron la atención durante la gala por sus atuendos, sus nominaciones, sus presentaciones y sus discursos al ganar estatuillas.

Sin embargo, una constante entre una gran variedad de cantantes presentes se notó más que nunca ya que algunos llevaron en sus trajes distintos pines con la frase “Ice out” en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Donald Trump contra los Premios Grammy 2026

La velada se presentó bajo la conducción del comediante y productor Trevor Noah, quien en varias ocasiones hizo diferentes comentarios en relación con el presidente Donald Trump y algunos asuntos políticos por los que principalmente su política migratoria se ha visto en el ojo del huracán.

Tras la masiva viralización de los clips y los contundentes mensajes enviados por parte de varios artistas que fueron galardonados durante la jornada, el mandatario estadounidense rompió el silencio al tomar su red Truth Social en donde catalogó la premiación como “lo peor”.

“Los Premios Grammy son lo PEOR, prácticamente imposible de ver. CBS tiene suerte de no tener esta basura contaminando sus ondas de transmisión por más tiempo”, señaló.

Así mismo, se refirió a los comentarios por parte de Trevor Noah a quien denominó como un “perdedor” tras haber hecho afirmaciones que vinculaban al actual presidente con presuntas visitas a la isla de Epstein.

“Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡INCORRECTO! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la Isla de Epstein, ni cerca, y hasta el falso y difamatorio comentario de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí, ni siquiera por los Medios de Noticias Falsas”.

RELACIONADO Yeison Jiménez recibió sentido homenaje durante los Premios Grammy 2026

Donald Trump anunció acciones legales

Finalmente, el presidente de Estados Unidos también hizo un llamado al productor Noah tras asegurar que, junto a su equipo de abogados, iba a instaurar una demanda en su contra por dichas afirmaciones.

“Enviaré a mis abogados para demandar a este pobre, patético, inepto maestro de ceremonias, y demandarlo por mucho dinero. Prepárate Noah, me voy a divertir contigo”, finalizó.