Petro y Trump en la Casa Blanca: crece expectativa en Washington por su primer cara a cara

El presidente colombiano Gustavo Petro llegó este domingo a Estados Unidos para una visita oficial de cuatro días que tendrá como punto central su primer encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, programado para este martes a las 11:00 de la mañana en la Casa Blanca.

El avión presidencial aterrizó a las 11:45 de la noche en la base aérea Andrews, en Maryland. Desde su llegada, Petro y su comitiva se encuentran en la residencia del embajador de Colombia en Washington DC, afinando los puntos clave de la agenda bilateral.

"Tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas y ojalá en el mundo y ojalá dentro de Colombia, que es lo que más nos interesa hoy", declaró Petro antes de iniciar el viaje.

Entre los temas prioritarios figuran la cooperación binacional, la lucha antidrogas y la seguridad regional, en un contexto marcado por tensiones diplomáticas y el escrutinio de Washington sobre la gestión colombiana en materia de drogas.

Expectativa por el primer cara a cara en la Casa Blanca

El encuentro entre Petro y Trump cobra especial relevancia, considerando que Estados Unidos incluyó al presidente colombiano y a su familia en la lista Clinton. La reunión busca recomponer las relaciones bilaterales y abrir un nuevo capítulo en el diálogo político.

La comitiva presidencial está integrada por figuras clave como la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, René Guarín; la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito Gloria Miranda, y el embajador colombiano en Washington DC, Daniel García Peña.

Agenda extendida con OEA, academia y diáspora

La visita de Petro se prolongará hasta el viernes 15 de febrero e incluye una sesión en la Organización de Estados Americanos el miércoles, una conferencia en la Universidad de Georgetown sobre cambio climático el jueves y un encuentro con la diáspora colombiana en Estados Unidos.

Además, se prevé que el mandatario sostenga reuniones con senadores republicanos y demócratas. La canciller Villavicencio anticipó que esperan "un encuentro muy positivo que deje un gran mensaje para ambas naciones y que se fortalezcan las relaciones" entre Colombia y Estados Unidos.