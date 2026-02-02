CANAL RCN
Internacional

El poderoso cargo que le dio Delcy Rodríguez a la hija de Diosdado Cabello en plena transición en Venezuela

Daniella Cabello, junto a sus hermanos ha tenido un papel importante dentro del régimen en Venezuela, por su lazo filial con el número dos del madurismo.

Foto: AFP / @DaniCabello_11

AFP

febrero 02 de 2026
02:00 p. m.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, integró en su gabinete a la hija del ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.

Daniella Cabello, sancionada por Estados Unidos, fue designada ministra de Turismo. Es hija del número dos del régimen, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.

Rodríguez al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.

Delcy Rodríguez puso en su cúpula ministerial a la hija de Diosdado Cabello

Daniella Cabello "asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional", publicó la presidenta interina en Telegram.

La nueva ministra de Turismo fue sancionada por el Tesoro estadounidense en 2024 al acusarla de apoyar órdenes de Maduro de reprimir a la sociedad civil para declararse ganador de los comicios de ese año fraudulentamente.

Ese mismo año, fue nombrada por Maduro como jefa de la Agencia de promoción de exportaciones de Venezuela y de un ente denominado Marca País Venezuela para la promoción turística.

Los altos cargos de la familia de Diosdado Cabello en el régimen de Maduro

Diosdado Cabello encarna el ala radical del chavismo y es considerado uno de los dirigentes más poderosos del oficialismo. Además de ministro de Interior es el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Su familia ha ostentado altos cargos en la administración pública en la era chavista. Marleny Contreras, su esposa, ocupó el ministerio de Turismo en 2015 durante el primer mandato de Maduro luego del fallecimiento de Hugo Chávez.

Su hermano, José David Cabello, está al frente del ente recaudador de impuestos (Seniat) desde 2008.

