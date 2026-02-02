CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Caballos invadieron la pista del aeropuerto de Capurganá y por poco chocan con una avioneta

El aterrizaje de una aeronave estuvo a segundos de terminar en tragedia.

Valentina Bernal

febrero 02 de 2026
06:05 p. m.
En el aeropuerto Narciso Navas, ubicado en el departamento del Chocó, varios caballos ingresaron hasta la pista de aterrizaje durante una operación aérea, exponiendo a un riesgo inminente a pasajeros, tripulación y residentes de la zona.

Capurganá recibe a diario cientos de visitantes, lo que convierte este aeropuerto en un punto clave para la conectividad. Sin embargo, el poco control sobre los animales que deambulan en los alrededores de la terminal aérea mantiene una amenaza que esta vez estuvo a punto de materializarse en una emergencia.

Video: caballos invadieron la pista del aeropuerto de Capurganá

El incidente se registró en la tarde del sábado 31 de enero y quedó grabado en video desde zonas residenciales cercanas al aeropuerto.

Las imágenes muestran con claridad el momento en que al menos tres caballos ingresan sin ningún tipo de restricción al asfalto, justo cuando una avioneta acababa de aterrizar.

En el video se observa cómo los equinos, dos de color blanco y uno de color café, irrumpen en la pista segundos después del contacto de la aeronave con el suelo. En plena maniobra de frenado y con evidente velocidad, la avioneta continúa su recorrido mientras los animales cruzan desde un costado de la terminal aérea hacia la zona de rodadura.

Al parecer, los caballos al percibir la amenaza, retroceden cuando la avioneta ya se encontraba a escasos metros lo que evitó el impacto y una posible tragedia aérea.

Animales deambulan sin control por el aeropuerto de Capurganá

El inspector de Policía de Capurganá, Ronald Valencia, confirmó la gravedad de lo ocurrido:

Hoy vemos con mucha preocupación lo sucedido esta mañana en el aeropuerto Narciso Navas de Capurganá, donde varios caballos casi interrumpen el paso de una avioneta que aterrizó en el mismo aeropuerto.

Este incidente volvió a dejar en evidencia el peligro permanente que representa la presencia de animales sin control en los alrededores del aeropuerto Narciso Navas.

