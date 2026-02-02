En Argentina analizan la llegada de James Rodríguez: los dos equipos a los que fue ofrecido

El futuro deportivo de James Rodríguez vuelve a generar expectativa y, al mismo tiempo, preocupación. En las últimas horas, el nombre del capitán de la selección colombiana comenzó a sonar con fuerza en el fútbol argentino, en medio de un escenario que despierta inquietud en Colombia: el volante cucuteño continúa sin equipo y como agente libre, a menos de cinco meses del inicio del Mundial de Estados Unidos.

La falta de continuidad competitiva de James no pasa desapercibida, especialmente por su rol protagónico en la Selección. Más allá de su liderazgo y jerarquía comprobada, la ausencia de ritmo de competencia representa un factor de riesgo en la antesala de la cita mundialista, donde Colombia aspira a llegar con su principal referente en plenitud futbolística.

Argentina aparece como opción para relanzar su carrera

Ante este panorama, desde Argentina surgieron versiones que ubican a James Rodríguez en el radar de varios clubes. Según información revelada en las últimas horas, los representantes del mediocampista colombiano habrían ofrecido su nombre a Estudiantes de La Plata y Platense, dos equipos que afrontarán compromisos internacionales y que disputarían la Copa Libertadores en el corto plazo.

Ambas instituciones ven con interés la posibilidad de sumar a un futbolista de la trayectoria y el impacto mediático de James, entendiendo que su llegada no solo elevaría el nivel deportivo del plantel, sino también la visibilidad del club a nivel continental. Sin embargo, el análisis no se limita únicamente a lo futbolístico, ya que la operación implica un esfuerzo económico considerable.

Platense toma ventaja, pero el factor económico es clave

Dentro de este escenario, Platense sería el club que más decidido está a avanzar por el fichaje del colombiano. La dirigencia del ‘Calamar’ estaría dispuesta a realizar un esfuerzo financiero importante para intentar cerrar la operación, consciente de que las pretensiones salariales de James Rodríguez son elevadas y representan un desafío para cualquier equipo del continente.

El interés de Platense no es casual. El club considera que la experiencia internacional del colombiano, sumada a su liderazgo y capacidad para marcar diferencias en partidos clave, podría ser determinante en una temporada que se perfila histórica por su participación en torneos internacionales.

Mientras tanto, en Colombia la expectativa crece y la incertidumbre se mantiene. La situación contractual de James comienza a generar debate entre aficionados y analistas, que coinciden en que el capitán necesita con urgencia un equipo que le permita competir al más alto nivel. A menos de cinco meses del Mundial, cada semana sin club pesa, y el próximo destino del ‘10’ podría ser decisivo no solo para su carrera, sino también para las aspiraciones de la Selección Colombia en la máxima cita del fútbol.