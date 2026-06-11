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“Solo las personas adecuadas”: Donald Trump sobre las visas para asistir al Mundial de Fútbol en Estados Unidos

El mandatario estadounidense habló sobre el trabajo que se está realizando para que millones de fanáticos puedan asistir al evento futbolero más grande del mundo.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 11 de 2026
10:14 a. m.
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Estados Unidos se está preparando para recibir a millones de asistentes para la nueva edición de la Copa del Mundo 2026 y ya son varias las polémicas que se han desatado en torno al visado de los jugadores, árbitros y los procedimientos exhaustivos de seguridad a los que han sido sometidas algunas selecciones.

Ante este panorama, el presidente Donald Trump ofreció, en las horas más recientes, declaraciones sobre el trabajo que se está llevando a cabo junto a las autoridades migratorias para que los asistentes ingresen al país.

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Donald Trump habló sobre las visas para el Mundial de Fútbol

Durante una de las más recientes conferencias de prensa, Donald Trump destacó el impacto que ha tenido el nuevo Mundial de Fútbol al considerar el evento deportivo como uno de los más grandes e importantes en la historia del torneo.

Así mismo, exaltó el gran éxito que la FIFA ha obtenido en cuanto a la venta de boletos, pues portavoces internacionales estiman que ya se hayan vendido más de seis millones de entradas para los diferentes partidos.

“La Copa del Mundo más exitosa del mundo que jamás haya tenido. Nunca habían vendido entradas a ese nivel, nunca habían vendido tantas entradas tan rápido. Es increíble porque uno no piensa en el soccer (...) nosotros usamos la palabra fútbol soccer, pero uno no piensa en el soccer en este país”, aseguró el mandatario.

Sin embargo, uno de los asuntos más polémicos corresponde al visado necesario para ingresar a Estados Unidos, pues en los días más recientes ya se han viralizado testimonios tanto de fanáticos como árbitros y futbolistas que no lograron ingresar al país por dicho requisito.

“Bueno, estamos trabajando muy de cerca para asegurarnos de que solo las personas adecuadas entren a nuestro país”, finalizó el mandatario.

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Según la BBC, el hombre tuvo que regresar a su país de origen en donde fue recibido como un héroe al prometer que participará en el próximo mundial.

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