Ella era Iryna Zarutska, la joven ucraniana que murió apuñalada en un tren en EE.UU.

Injusticia y dolor: ella era Iryna Zarutska, la joven ucraniana que murió apuñalada por un delincuente con amplio historial.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
12:58 p. m.
Una joven refugiada ucraniana, Iryna Zarutska, perdió la vida trágicamente mientras viajaba en un tren de Carolina del Norte.

Huyendo de la guerra en su país natal, la joven de 23 años buscaba un futuro de paz en Estados Unidos, pero su vida fue arrebatada de forma brutal por un delincuente con un amplio historial delictivo.

¿Quién era Iryna Zarutska?

Iryna Zarutska era una joven ucraniana que murió apuñalada por un atacante que no conocía, un suceso que conmocionó a la comunidad y puso en evidencia la vulnerabilidad de quienes buscan refugio en tierras lejanas.

Iryna había llegado a Estados Unidos en agosto de 2022 junto a su madre y hermanos, dejando atrás el horror del conflicto en Ucrania.

Su esperanza de una vida más segura se desvaneció, poco después de terminar su jornada laboral en una pizzería local y fue atacada sin previo aviso.

Nacida el 22 de mayo de 2002, Iryna soñaba con ser asistente veterinaria y era recordada por su amabilidad, creatividad y profundo amor por los animales.

Antes de emigrar, se había graduado en arte y restauración en el Synergy College de Kiev, una pasión que solía plasmar en piezas artísticas para sus seres queridos.

El oscuro pasado del agresor de Iryna Zarutska

El día del crimen, Zarutska abordó un tren en Charlotte, aún con el uniforme de su trabajo. Minutos después de tomar asiento frente a un hombre, fue atacada con un cuchillo.

El agresor fue identificado como Decarlos Brown, quien fue detenido y acusado de asesinato en primer grado.

Las autoridades descartaron cualquier vínculo entre la víctima y el atacante, calificando el hecho como un "ataque aleatorio", lo que aumenta la consternación por el asesinato sin motivo alguno.

Los registros judiciales revelaron que Brown contaba con un extenso historial delictivo de más de una década, incluyendo condenas por robo, allanamiento y uso de armas peligrosas. Había cumplido condena hasta 2020 y había estado en libertad condicional hasta 2021, enfrentando más recientemente cargos por amenazas.

Este trágico suceso dejó un profundo vacío en los corazones de quienes conocieron a Iryna.

