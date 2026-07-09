Murió reconocido vidente: habría sido asesinado a tiros

México nuevamente se encuentra conmocionado debido a que murió un reconocido vidente y, según las primeras líneas de investigación, todo parece indicar que fue asesinado.

Se trata de Farah Coronel, que originalmente se llamaba Víctor Manuel Sixtos Vásquez y ganó fama por predecir acontecimientos que les pasarían a los famosos.

De hecho, debido a los aciertos que tuvo, hizo parte del programa 'Hoy', de Televisa, como el lector y analista de las cartas del tarot.

¿Qué se sabe de la muerte de Farah Coronel, el reconocido vidente de México?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el vidente Farath Coronel fue encontrado sin vida el pasado 4 de septiembre de 2026.

Su hermana intentó comunicarse con él, pero, debido a que no pudo contactarlo, se dirigió a su vivienda situada en la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y se percató de que no tenía signos vitales y presentaba heridas propinadas con un arma de fuego.

En consecuencia, reportó el caso ante la Fiscalía General del Estado de México y, por ahora, los investigadores han perfilado a su escolta como el principal sospechoso y lo tienen detenido.

Este fue el sentido mensaje de la familia de Farath Coronel, el reconocido vidente de México, tras su muerte

En un comunicado oficial, los familiares de Farath Coronel no solo expresaron su luto, sino que solicitaron ayuda económica para poder cubrir los gastos funerarios.

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"Con profundo pesar compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro padrino, Farath Coronel. En reconocimiento del cariño y acompañamiento que siempre nos brindó, los ahijados nos estamos reuniendo para colaborar colectivamente con los gastos de los servicios funerarios y brindarle una despedida digna", indicaron.

Mientras tanto, sus seguidores también han escrito múltiples mensajes de condolencias en las redes sociales. "Qué triste noticia", "ya basta con estos hechos", "que en paz descanse" y "un abrazo para su familia", han sido algunas de las reacciones.