CANAL RCN
Internacional

Murió reconocido vidente: habría sido asesinado a tiros

Las autoridades ya capturaron a la persona que han perfilado como el principal sospechoso. ¿De quién se trata?

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 07 de 2026
07:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

México nuevamente se encuentra conmocionado debido a que murió un reconocido vidente y, según las primeras líneas de investigación, todo parece indicar que fue asesinado.

Se trata de Farah Coronel, que originalmente se llamaba Víctor Manuel Sixtos Vásquez y ganó fama por predecir acontecimientos que les pasarían a los famosos.

Luto: se confirmó la muerte de reconocido actor venezolano
RELACIONADO

Luto: se confirmó la muerte de reconocido actor venezolano

De hecho, debido a los aciertos que tuvo, hizo parte del programa 'Hoy', de Televisa, como el lector y analista de las cartas del tarot.

¿Qué se sabe de la muerte de Farah Coronel, el reconocido vidente de México?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el vidente Farath Coronel fue encontrado sin vida el pasado 4 de septiembre de 2026.

Su hermana intentó comunicarse con él, pero, debido a que no pudo contactarlo, se dirigió a su vivienda situada en la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y se percató de que no tenía signos vitales y presentaba heridas propinadas con un arma de fuego.

En consecuencia, reportó el caso ante la Fiscalía General del Estado de México y, por ahora, los investigadores han perfilado a su escolta como el principal sospechoso y lo tienen detenido.

Este fue el sentido mensaje de la familia de Farath Coronel, el reconocido vidente de México, tras su muerte

En un comunicado oficial, los familiares de Farath Coronel no solo expresaron su luto, sino que solicitaron ayuda económica para poder cubrir los gastos funerarios.

Reconocido actor murió de manera repentina
RELACIONADO

Reconocido actor murió de manera repentina

"Con profundo pesar compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro padrino, Farath Coronel. En reconocimiento del cariño y acompañamiento que siempre nos brindó, los ahijados nos estamos reuniendo para colaborar colectivamente con los gastos de los servicios funerarios y brindarle una despedida digna", indicaron.

Mientras tanto, sus seguidores también han escrito múltiples mensajes de condolencias en las redes sociales. "Qué triste noticia", "ya basta con estos hechos", "que en paz descanse" y "un abrazo para su familia", han sido algunas de las reacciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corea del Sur

Investigan presuntos asesinatos en serie de turistas tras hallar cuatro cuerpos en Corea del Sur

Accidente aéreo

Cinco personas murieron tras el grave accidente del avión de carga en Miami

Turquía

Hombre murió tras lanzarse de cabeza al mar en Turquía

Otras Noticias

Millonarios

¿Faryd Mondragón al cuerpo técnico de Millonarios? Esto respondió Alberto Gamero

El técnico de Millonarios hizo su debut tras regresar a Millonarios y se refirió a los rumores alrededor de su cuerpo técnico.

Roy Barreras

Roy Barreras anunció su retiro de la vida política después de más de dos décadas

El excandidato presidencial contó a qué se dedicará.

Dian

Declaración de renta 2026: Así puede solicitar un acuerdo de pago con la DIAN si no tiene dinero

Horóscopo

Horóscopo de hoy, lunes 7 de septiembre: predicciones para los 12 signos

Alimentos

Qué comer antes de una media maratón y cuál es el desayuno ideal