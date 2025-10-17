Donald Trump presenta nueva demanda contra The New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interpuso nuevamente una demanda por difamación contra el diario The New York Times, reclamando una indemnización de 15.000 millones de dólares.

RELACIONADO Trump dice que matará a miembros de Hamás si no dejan de asesinar personas en Gaza

Trump presenta nueva demanda contra el New York Times

La nueva demanda se produce apenas un mes después de que un juez federal desestimara una querella similar por defectos de forma.

De acuerdo con el documento, presentado este jueves, Trump acusa al medio, a tres de sus periodistas y a la editorial Penguin Random House, responsable de publicar un libro del diario sobre su fortuna, de haber difundido “declaraciones difamatorias, falsas y malintencionadas” en dos artículos y en dicha obra.

“Las declaraciones en cuestión difaman y menosprecian erróneamente la reputación profesional arduamente ganada del presidente Trump, que él construyó meticulosamente durante décadas antes de entrar a la Casa Blanca”, señala el documento judicial.

La acción legal llega después de que el juez federal Steven Merryday, de Florida, rechazara en septiembre una primera versión de la demanda por considerar que tenía un “estilo inapropiado” y una “extensión excesiva” de 85 páginas.

Sin embargo, el magistrado concedió un plazo de 28 días para que los abogados del mandatario pudieran presentarla nuevamente.

La nueva ofensiva judicial forma parte de la estrategia de Trump de enfrentar a los medios que, según él, difunden información falsa o sesgada sobre su vida personal y política.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente ha endurecido su relación con la prensa, restringiendo el acceso a sus conferencias y presentando múltiples demandas millonarias.

La nueva demanda se produce apenas un mes después de que un juez federal desestimara una querella similar por defectos de forma.

Nueva demanda de Donald Trump contra un medio de comunicación

En julio, Trump también demandó al empresario Rupert Murdoch y a The Wall Street Journal por 10.000 millones de dólares, luego de que el periódico publicara detalles sobre una supuesta carta que el mandatario habría enviado al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Ese mismo mes, el conglomerado Paramount Global acordó pagarle 16 millones de dólares como compensación tras una disputa por la cobertura del programa “60 Minutos” de CBS News, que, según Trump, manipuló una entrevista a la candidata republicana Kamala Harris para favorecerla en la campaña electoral.