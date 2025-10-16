CANAL RCN
Internacional

Trump dice que matará a miembros de Hamás si no dejan de asesinar personas en Gaza

Las declaraciones de Trump surgen luego de que Hamás difundiera el martes un video con ejecuciones públicas de presuntos colaboradores en las calles de Ciudad de Gaza.

Discurso de Trump ante Naciones Unidas. Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
04:14 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves una advertencia directa al grupo islamista Hamás, advirtiendo que podría ordenar acciones militares contra sus miembros en Gaza si continúan “matando gente” en el territorio palestino.

Trump lanzó fuerte amenaza contra Hamás

“Si Hamás continúa matando gente en Gaza, lo que no estaba previsto en el acuerdo (de alto el fuego con Israel), no tendremos otra opción que ir a matarlos”, escribió el mandatario en su red social Truth Social, en referencia al pacto de cese al fuego de 20 puntos impulsado recientemente por Washington.

Las declaraciones de Trump surgen luego de que Hamás difundiera el martes un video con ejecuciones públicas de presuntos colaboradores en las calles de Ciudad de Gaza, imágenes que generaron condenas internacionales.

Pese a la gravedad de los hechos, el presidente estadounidense había minimizado la situación días antes, calificando las ejecuciones como “asesinatos de pandilleros” y afirmando que “no le preocupaban mucho”.

Sin embargo, el tono cambió tras conocerse que los incidentes podrían representar una violación al acuerdo de tregua promovido por su administración.

El miércoles, Trump también aseguró que “no se necesitará que el ejército estadounidense intervenga directamente en Gaza”, aunque dejó abierta la posibilidad de una respuesta si los ataques continúan.

Desde la retirada parcial de las tropas israelíes de la Franja, en cumplimiento del acuerdo mediado por Estados Unidos, Hamás ha reafirmado su control sobre zonas devastadas, realizando redadas y ejecuciones públicas de quienes considera colaboradores de Israel.

Por su parte, el almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio, pidió a Hamás que “detenga los ataques contra civiles palestinos” y cumpla con los compromisos del plan de cese al fuego.

