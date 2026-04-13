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Donald Trump se va contra el papa León XIV y mencionó a Venezuela: el pontífice le respondió

El presidente de Estados Unidos cuestiona la postura del pontífice sobre paz y seguridad, mientras el Vaticano evita la confrontación.

Papa León XIV y Donald Trump
FOTO: AFP

AFP

abril 13 de 2026
08:26 a. m.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no es “un gran seguidor” del papa León XIV, luego de que el pontífice hiciera un llamado público para poner fin a la guerra y la violencia en el mundo.

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Las declaraciones fueron entregadas el domingo ante periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Allí, el mandatario calificó al papa como una persona “muy liberal” y cuestionó su postura frente a temas de seguridad, incluyendo el control del crimen.

El llamado del papa León XIV a detener la guerra

El 11 de abril, León XIV, de 70 años, pidió a los líderes mundiales frenar los conflictos armados. En su mensaje, expresó: “¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!”.

El pontífice también señaló que la fe es necesaria para enfrentar el contexto actual, al que calificó como un momento “dramático” de la historia. Sus declaraciones se producen en medio de conflictos activos en distintas regiones, especialmente en Oriente Medio.

Respuesta de Trump y postura del Vaticano

Tras el mensaje del papa, Trump publicó un texto en su red social Truth Social en el que cuestionó varias de sus posiciones. Entre otras afirmaciones, lo acusó de apoyar el programa de armamento nuclear iraní y de oponerse a acciones militares estadounidenses.

No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela

Por su parte, León XIV respondió este 13 de abril que no tiene intención de entrar en un debate con el presidente estadounidense. “No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz”.

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La Conferencia Episcopal italiana manifestó su respaldo al pontífice y lamentó las declaraciones del mandatario. En la misma línea, el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, monseñor Paul S. Coakley, señaló que el papa “no es un político”, sino un líder religioso.

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