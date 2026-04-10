Migrante haitiano habría matado a mujer a martillazos en Florida: Trump publicó el video de la agresión

Un caso de homicidio ocurrido en Florida, Estados Unidos, volvió a captar la atención internacional. El hecho involucra a un ciudadano haitiano señalado de asesinar a una mujer con un martillo en una gasolinera de Fort Myers.

El sospechoso, identificado como Rolbert Joachin, de 40 años, fue detenido por las autoridades el mismo día del crimen. Según registros judiciales, enfrenta cargos por homicidio, además de otros delitos relacionados con daños a la propiedad.

Cómo ocurrió el ataque y qué se sabe del caso

La agresión se produjo en horas de la mañana del 2 de abril, en las afueras de una tienda. Las imágenes de vigilancia muestran a un hombre golpeando un vehículo antes de que la víctima, quien trabajaba en el establecimiento, se acercara. Segundos después, el agresor la atacó de forma reiterada, provocándole la muerte en el lugar.

Cuando la policía llegó tras recibir llamadas de emergencia, encontró a la mujer sin signos vitales. La víctima, según testimonios recogidos por medios locales, era una mujer de nacionalidad de Bangladesh.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que el acusado había ingresado al país en 2022 y que contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual le fue retirado recientemente. Además, se confirmó la participación de agentes de inmigración en su localización y arresto.

El video y la reacción política de Trump

El presidente Donald Trump intensificó la visibilidad del caso tras publicar imágenes explícitas de lo sucedido en su red social. En su publicación, el exmandatario vinculó el crimen con las políticas migratorias de la administración de Joe Biden.

El mensaje incluyó críticas directas a los programas de protección para migrantes como el TPS y planteó el caso como un ejemplo de los riesgos asociados a la inmigración irregular.