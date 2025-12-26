CANAL RCN
Internacional

Dos muertos dejó un ataque perpetrado por un palestino en Israel

El sujeto embistió con su vehículo a un hombre de 68 años y luego, atacó con un arma blanca a una joven de aproximadamente 20 años.

Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
09:53 a. m.
Un ataque perpetrado este viernes por un palestino originario de Cisjordania dejó dos personas muertas en el norte de Israel, según informaron autoridades policiales y organismos de emergencia.

Dos muertos dejó ataque perpetrado por un palestino en Israel

De acuerdo con la Policía israelí, el agresor, identificado como residente de territorios bajo administración de la Autoridad Palestina, ejecutó el hecho en dos momentos distintos.

Inicialmente, embistió con su vehículo a un hombre de 68 años en la localidad de Beit Shean. Posteriormente, se desplazó hasta Ein Harod, donde atacó con un arma blanca a una joven de aproximadamente 20 años.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) confirmó que ambas víctimas fallecieron a causa de la gravedad de las heridas sufridas.

La entidad también reportó que un adolescente de 16 años resultó con lesiones leves tras ser impactado por un vehículo durante el ataque.

El sospechoso fue finalmente neutralizado en la ciudad de Afula, donde un civil que transitaba por el sector le disparó, dejándolo herido. Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario bajo custodia.

Por su parte, el ejército israelí informó que el atacante habría ingresado de manera irregular a territorio israelí varios días antes de cometer el atentado.

Tras los hechos, el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó a las fuerzas militares intensificar las operaciones contra Qabatiya, la localidad de origen del agresor, en Cisjordania.

En un contexto de creciente tensión, un día antes del ataque se registró otro incidente en Cisjordania, donde un reservista del ejército israelí, vestido de civil, atropelló a un palestino que se encontraba orando al borde de una carretera. En ese caso, la víctima sobrevivió.

Los hechos se suman a una escalada de violencia que continúa generando preocupación en la región y mantiene en alerta a las autoridades de seguridad.

