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Dos mujeres mueren en embarcación de migrantes rumbo a Reino Unido

Según la asociación Utopia 56, las víctimas tenían 20 y 16 años.

Foto: AFP

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AFP

mayo 03 de 2026
10:54 a. m.
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Dos mujeres sudanesas fallecieron este domingo, aparentemente por asfixia, a bordo de una embarcación sobrecargada con más de 80 migrantes que intentaban llegar a Reino Unido desde las costas de Francia. Entre los pasajeros había mujeres embarazadas y niños.

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Según la asociación Utopia 56, las víctimas tenían 20 y 16 años. Además, una mujer embarazada se encuentra en estado crítico.

La embarcación había zarpado la noche del sábado desde Neufchâtel‑Hardelot, en la costa norte francesa. Sin embargo, el motor no arrancó y el bote comenzó a derivar, explicó el prefecto marítimo Philippe Marx.

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Rescate en el mar y hallazgo de los cuerpos

Diecisiete personas fueron rescatadas en el mar y trasladadas a Boulogne‑sur‑Mer. El resto, unas 65 personas, permaneció dentro del bote que terminó encallando en una playa cercana a Neufchâtel‑Hardelot. Allí se encontraron los cuerpos de las dos mujeres.

Marx señaló que las víctimas “no se ahogaron” y que lo más probable es que murieran por “asfixia”, un hecho que, lamentablemente, “sucede con frecuencia” en este tipo de travesías.

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Francia y Reino Unido refuerzan controles en el canal

El mes pasado, Francia y Reino Unido firmaron un nuevo acuerdo de tres años para frenar los cruces irregulares por el canal de la Mancha. París se comprometió a aumentar en más de la mitad el número de agentes desplegados en la costa, hasta alcanzar 1.400 para 2029.

Las autoridades francesas aseguran que las llegadas a Reino Unido han disminuido de forma significativa respecto a 2025.

Datos británicos indican que 41.472 personas alcanzaron las costas del país en pequeñas embarcaciones ese año, la segunda cifra más alta desde que se detectaron cruces a gran escala en 2018.

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