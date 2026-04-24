Aprueban proyecto que prohíbe la venta de cigarrillos a personas nacidas después del 2008 en Reino Unido

El Parlamento de Reino Unido aprobó un proyecto de ley considerado “histórico” que busca prohibir de forma permanente el consumo de cigarrillos a quienes nacieron desde el 1 de enero de 2009.

La iniciativa hace parte de un paquete de medidas de salud pública para reducir el tabaquismo y aliviar la presión sobre el sistema sanitario británico.

Prohíben la venta de cigarrillos a personas nacidas después del 2008 en Reino Unido

La nueva normativa, conocida como la Ley de Tabaco y Vapeadores, pretende impedir que cualquier persona nacida a partir de 2009, actualmente con 17 años, pueda iniciar el consumo de cigarrillos en cualquier momento de su vida.

El ministro de Salud, Wes Streeting, calificó la decisión como un “momento histórico para la salud de la nación”, asegurando que la medida permitirá formar “la primera generación libre de humo, protegida de por vida de la adicción y el daño”.

¿Qué dice la ley que prohíbe el consumo de cigarrillo?

Una vez reciba la sanción real y entre en vigor, la ley otorgará al gobierno nuevas facultades para ampliar las restricciones del consumo de tabaco en espacios públicos. Entre ellas, la posibilidad de extender la prohibición a áreas al aire libre como parques infantiles y zonas cercanas a escuelas y hospitales.

Además, la normativa permitirá imponer controles más estrictos sobre los vapeadores, incluyendo la regulación de sabores y empaques, así como la prohibición de su uso en lugares donde ya está vetado fumar.

Todo esto se da porque en el Reino Unido, el tabaquismo sigue siendo un problema de salud pública de gran impacto. Según cifras del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, fumar causa alrededor de 75.000 muertes al año y está relacionado con aproximadamente una cuarta parte de todas las muertes registradas en el país.