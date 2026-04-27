Convocatoria para enseñar español en Reino Unido con el ICETEX

Convocatoria en el Reino Unido cierra este lunes 27 de abril de 2026 a las 5:00 p. m. en Colombia. El programa ofrece 20 cupos para que profesionales enseñen español como asistentes en instituciones educativas del Reino Unido.

El proceso es gestionado por el Icetex en alianza con el British Council y corresponde al Programa de Intercambio de Asistentes de Idiomas 2026–2027.

¿Qué ofrece la convocatoria ICETEX Reino Unido?

La convocatoria permite a profesionales colombianos desempeñarse como asistentes de español en colegios del Reino Unido durante un periodo de entre seis y diez meses. El inicio está previsto entre septiembre y noviembre de 2026, con finalización en mayo de 2027.

Los seleccionados apoyarán a docentes titulares en actividades pedagógicas, diseño de materiales, acompañamiento en aula y desarrollo de actividades culturales. Aunque el programa no otorga título académico, sí entrega un certificado oficial de participación.

Además, contempla un estipendio mensual en libras esterlinas para manutención: £1.132,89 en regiones generales, £1.420,71 en el centro de Londres, £1.342,83 en zonas periféricas y £1.206,32 en áreas cercanas. El programa no cubre tiquetes, alojamiento, seguro médico ni trámites migratorios.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a ICETEX Reino Unido?

Los aspirantes deben contar con título en Licenciatura en Inglés, Lenguas Extranjeras o Filología en Inglés, con promedio mínimo de 3,7 sobre 5,0. También deben acreditar nivel de inglés B1 mediante pruebas como IELTS (mínimo 4.5), TOEFL, TOEIC o Cambridge.

Se exige experiencia laboral mínima de 12 meses en enseñanza del inglés en el sector oficial, además de una certificación institucional. Los candidatos deben tener entre 20 y 60 años, no haber participado previamente en el programa y no estar en mora con el Icetex.

El proceso contempla una preselección nacional y una selección final a cargo del British Council. Los aspirantes serán evaluados con base en promedio académico (40 %), nivel de inglés (30 %), experiencia (20 %) y procedencia regional (10 %).

La postulación se realiza exclusivamente en línea a través del portal del Icetex, cargando documentos como cédula, pasaporte, certificados académicos, experiencia laboral y hoja de vida en inglés.

La convocatoria en el Reino Unido entra en su recta final este 27 de abril, por lo que los interesados deben completar el proceso antes del cierre para aspirar a una de las 20 plazas disponibles.