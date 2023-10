Dramático relato de colombiana en la Franja de Gaza: Yo qué culpa tengo de la guerra

Es estremecedor el testimonio de la colombo - jordana Raya El Sagga, quien vive en la Franja de Gaza, la zona de conflicto. Dice que tiene miedo y que solo se pregunta qué culpa tiene ella de la guerra entre Israel y Hamás.

Raya El Sagga relató a Noticias RCN que los bombardeos en la zona son constantes, incluso afirmó que su familia y ella se salvaron de milagro cuando fue atacada la casa vecina a la de su mamá.

“A veces aviones que tiran, a veces cohetes (…) hoy en la mañana pasó un cohete por la casa de mi mamá antes de evacuar y casi nos quema. Nos salvamos de milagro. Tengo estrés, tengo miedo, tengo pánico. Yo qué culpa tengo de ver todo eso”.

Contó que su mamá tiene 97 años por lo que fue difícil la evacuación. “Había que cargarla, no camina. Sacarla en una silla de ruedas, llevarla hasta un carro y hasta llegar a esta ciudad donde nos dijeron”.

Aseguró que la situación en la Franja de Gaza es muy complicada. No hay agua, luz ni comida, sin embargo, dijo que en este momento más que suplir esas necesidades, lo que necesitan los ciudadanos es tranquilidad.

“La gente de Gaza no necesita ayuda de comida, lo que necesitan es paz y tranquilidad. No piensan en nada más, quieren tranquilidad, no quieren escuchar los bombardeos, no quieren escuchar esos sonidos de aviones terribles”.

