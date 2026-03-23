Murió a sus 43 años el dueño de OnlyFans tras luchar contra dura enfermedad

Este lunes 23 de marzo se confirmó el fallecimiento de Leonid Radvinsky, empresario ucraniano-estadounidense y accionista mayoritario de la plataforma OnlyFans.

Radvinsky murió a sus 43 años, tras una prolongada y valiente batalla contra el cáncer, según informó la compañía a través de un comunicado oficial enviado a la agencia Bloomberg.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer", señaló el portavoz de la organización.

La empresa, con sede en el Reino Unido, subrayó que la familia del magnate ha solicitado privacidad absoluta en este momento de duelo. Radvinsky, conocido por mantener un perfil público extremadamente bajo a pesar de su inmensa fortuna, era residente del estado de Florida, Estados Unidos, país al que emigró con su familia desde su natal Odesa siendo apenas un niño.

Aunque OnlyFans fue fundada originalmente en 2016 por Guy y Tim Stokely, fue la entrada de Radvinsky en 2018 lo que catapultó a la plataforma al estrellato global. Tras adquirir una participación mayoritaria a través de su firma Fenix International Ltd., Radvinsky transformó el sitio en un fenómeno cultural y económico sin precedentes.

Bajo su mando, la plataforma redefinió la "economía de los creadores", permitiendo que figuras del entretenimiento para adultos, músicos, chefs y entrenadores físicos cobraran directamente a sus seguidores a cambio de contenido exclusivo.

El auge más significativo ocurrió durante la pandemia de COVID-19, periodo en el que la base de usuarios y creadores se multiplicó de forma exponencial.

Cifras y legado de Radvinsky

Al momento de su muerte, Radvinsky deja una empresa con métricas impresionantes:

Usuarios: Más de 377 millones de seguidores a nivel mundial.

Creadores: Aproximadamente 4.6 millones de cuentas activas.

Ingresos: Reportó facturaciones superiores a los 1,400 millones de dólares en el último ejercicio fiscal.

Dividendos: Se estima que el empresario recibió más de 1,800 millones de dólares en dividendos desde 2021.

¿Qué pasará con OnlyFans?

La muerte de Radvinsky ocurre en un momento de transición para la compañía. Recientemente, se había informado que el empresario mantenía conversaciones con la firma de inversión Architect Capital para la venta de una participación del 60%, en un acuerdo que valoraba a la plataforma en cerca de 5,500 millones de dólares.

Además de su faceta como empresario, Radvinsky era un activo filántropo, habiendo donado millones de dólares a la investigación del cáncer en centros como el Memorial Sloan Kettering, así como a proyectos de software de código abierto y ayuda humanitaria para Ucrania. Su partida deja una incógnita sobre quién asumirá el control estratégico de una de las redes sociales más rentables y controvertidas del siglo XXI.