“Me dejaron el corazón destrozado”: duro testimonio de Mario Escobar, padre de Debanhi

El asesinato de Debanhi Escobar, en Nuevo León, México, causó revuelo en Latinoamérica por la escabrosa forma en la que se dieron los hechos y las inconsistencias que se han presentado en las investigaciones por parte de las autoridades.

Justamente, para referirse al tema, Noticias RCN habló con Mario Escobar, papá de Debanhi, quien desde el primer día de la desaparición lideró la lucha por esclarecer el homicidio de su hija.

“Esta historia no quiero que se repita más ni en México ni en el mundo, estamos cansados que exista tanta impunidad, de que exista tanta negligencia, de que nuestros hijos no se puedan divertir. Me dejaron con el corazón destrozado, paralizado”, dijo Mario en medio del dolor.

No tengo corazón, como le dije a mi Dios cuando estuve buscando a mi hija con mi esposa: ‘llévame a mí’

En las últimas horas, las autoridades afirmaron que el cuerpo de Debanhi Escobar fue lanzado a un pozo de un hotel después de ser abusada y asesinada. Mario aseguró que el cuerpo de su hija fue ‘sembrado’ y ahora le toca buscar al asesino.

“El cuerpo lo pusieron, lo sembraron, ahora me toca a mí y a mis abogados descubrir quién lo puso, esa es mi molestia”, precisó Escobar.

Pedido de Mario Escobar a las amigas de Debanhi

Por último, Mario Escobar envió un mensaje a las amigas con las que estaba en el lugar de los hechos. También recordó a su niña, como una mujer de casa, de buen corazón.

“Les pido que nos digan la verdad, qué fue lo que pasó, quiero saber la vedad para estar tranquilo y dejar descansar a mi hija”, manifestó.

Y finalizó diciendo: “(Debanhi) Era buena para la oratoria, le gustaba cantar, ser el alma de la fiesta, era una niña de casa, siempre estuvo con nosotros, nunca tuvo mal corazón… Mi única pregunta cuando yo entro al cuarto de mi hija es ¿por qué? ¿por qué a mí? Nunca le hecho mal a nadie”.