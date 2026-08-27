Eclipse será visible en Colombia este jueves: ¿Cómo y a qué hora podrá verlo?

Esta noche, entre las 8:00 y 8:30 p.m., un eclipse lunar parcial se hará visible desde Colombia y prácticamente todo el continente americano, ofreciendo un espectáculo celeste que se extenderá por aproximadamente cuatro horas.

Eclipse lunar será visible en Colombia

El fenómeno cubrirá el 96% de la superficie lunar y transformará su color a tonos rojizos, conocido popularmente como "Luna de sangre".

José Manuel Bautista, divulgador científico conocido en redes sociales como @Astronáutico, explicó desde Colorado, Estados Unidos, que el eclipse "va a ser visible desde toda América. Toda Norteamérica lo va a poder ver. Toda Centroamérica y gran parte de Sudamérica lo va a ver".

Además, indicó que en sus etapas finales también será observable desde el occidente de Europa y algunas zonas de África. Aunque técnicamente se clasifica como parcial, el alto porcentaje de cobertura permitirá apreciar el característico tono rojizo que distingue estos eventos.

"Siendo un porcentaje tan cerca de 100, vamos a deleitar una Luna que realmente se va a poner más que decir roja, naranja", señaló el experto.

El fenómeno de la Luna roja ocurre por un proceso de refracción atmosférica. Según explicó Bautista, "cuando los rayos del Sol pasan por la atmósfera de la Tierra, se difractan y la atmósfera absorbe muchísimo del azul". Los tonos rojos y naranjas logran atravesar la atmósfera terrestre y se proyectan sobre la Luna. "Vamos a ver el atardecer proyectándose hacia la Luna", explicó el docente.

Una de las principales ventajas de los eclipses lunares frente a los solares es que pueden observarse sin ningún tipo de protección especial. "No hay necesidad de ningún tipo de protección visual. Se puede ver a ojo directo, pueden usar sus cámaras celulares, binoculares, telescopios, ojo desnudo, no hay ningún problema", aclaró Bautista, quien enfatizó que "los eclipses lunares siempre son de noche".

¿Cuánto durará el eclipse?

El espectáculo completo durará aproximadamente cuatro horas, aunque el punto máximo del eclipse se extenderá entre 10 y 20 minutos. Para Colombia, el máximo ocurrirá alrededor de las 11:12 p.m., hora local.

Bautista recomendó a los observadores consultar la hora local específica del máximo eclipse según su región y tener paciencia si hay nubosidad, ya que la duración extensa del fenómeno ofrecerá múltiples oportunidades para apreciarlo y fotografiarlo.