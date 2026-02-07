¿Viajar a Europa será más fácil o difícil? Anuncian cambios clave en la política migratoria

A finales de enero, la Comisión Europea dio a conocer cuál será la estrategia para la expedición de visados, incluyendo las políticas de asilo y migración.

Por eso, se centra en tres pilares: prevenir la migración ilegal al hacerle frente al negocio de tráfico de personas, proteger a las víctimas de las guerras y atraer turistas en beneficio de la economía.

Fortalecimiento en las fronteras

La ejecución de la estrategia está en cinco puntos. El primero es intensificar la diplomacia migratoria bajo la promoción de asociaciones globales, el incentivo para los sectores, la aplicación un enfoque integral que cree marcos de migración, la lucha contra el tráfico de migrantes y la promoción de visas de protección.

El tema de las fronteras se endurece, siendo el segundo ítem. Para ello, se dispondrá de un sistema digital que implementa el Sistema de Entradas y Salidas (SES) y el nuevo Sistema Europeo de Autorización de Información de Viajes (SEIAV). A partir de junio, se examinarán con más detalle las llegadas ilegales.

Con respecto al asilo, se fortalecen las medidas contra los abusos. Muestra de ello es que se dispondrán de recursos para prevenir movimientos no autorizados. Asimismo, habrá garantías de solidaridad entre países.

¿Qué busca Europa?

Europa quiere que igualmente haya un retorno, por lo que construirá un sistema que se base en un reglamento que contemple negociación, normas eficientes, procesos digitales y con mejoras en la readmisión.

La continente estima que en los siguientes cinco años, habrá escasez de mano de obra. Esto implica que el atractivo debe atraer a los extranjeros.

Sin duda, el punto que más interesa a los turistas es el visado. La estrategia plantea la suspensión o restricción contra aquellos que tomen acciones hostiles contra la Unión Europea. Además, premia a quienes tengan talento.