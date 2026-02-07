Este es el país de Europa con mayor número de trabajadores por encima de los 55 años

Alemania se ha consolidado como la nación con la fuerza laboral más envejecida de toda la Unión Europea, alcanzando un hito demográfico sin precedentes al registrar que casi una cuarta parte de sus trabajadores se encuentra entre los 55 y los 64 años.

Según datos oficiales presentados por la oficina de estadística Destatis en los primeros días de febrero del 2026, esta proporción supera significativamente la media del bloque europeo, donde los empleados de este rango de edad representan apenas una quinta parte del total.

En términos concretos, de los 40,9 millones de personas ocupadas en la mayor economía de Europa durante el 2024, aproximadamente 9,8 millones pertenecían a este grupo senior, lo que refleja una transformación profunda en la composición del mercado laboral.

Población alemana está envejeciendo:

El fenómeno responde directamente a una dinámica poblacional ineludible. Tal y como señaló Destatis en su comunicado, "una razón clave de la elevada proporción de trabajadores de mayor edad en Alemania es que la población está envejeciendo".

A este factor se suma una política estatal de retiro prolongado. En Alemania, los trabajadores se retiran cada vez más tarde, debido a que la edad de jubilación se encuentra en un proceso de aumento gradual, con el objetivo de alcanzar los 67 años en el 2029.

Esta tendencia es evidente al comparar las cifras históricas: mientras que hace dos décadas las mujeres se retiraban a los 63 años y los hombres a los 63,1, para el 2024 la edad media de jubilación para ambos sexos superaba los 64,7 años.

Empresas aún deben trabajar en la integración de personas mayores:

Pese a que los expertos consideran que es un acto crucial que los alemanes extiendan su vida laboral para sostener el sistema ante el envejecimiento poblacional, persisten críticas estructurales sobre cómo se está gestionando esta transición.

La federación Bagso, encargada de promover los derechos de las personas mayores, ha denunciado que los esfuerzos actuales para fomentar la incorporación de este sector al mercado laboral son insuficientes. Regina Goerner, presidenta de dicha entidad, fue enfática al señalar las fallas del sector privado en este proceso, comentando que "durante décadas las empresas invirtieron demasiado poco en la formación continua de este grupo", lo que plantea un desafío adicional para la productividad y la integración efectiva de los más de nueve millones de trabajadores que hoy sostienen la economía alemana en sus últimos años de actividad profesional.