Ecuador definió y aumento su salario mínimo para el año 2026: así quedó en comparación con Colombia

Así se maneja la cifra para el otro año en el país vecino.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
07:34 p. m.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes, 15 de diciembre de 2025, un incremento en el Salario Básico Unificado (SBU), que regirá a partir de enero de 2026. El nuevo monto pasará de los $470 a $482 mensuales, lo que representa un aumento de $12.

Este ajuste, que equivale a aproximadamente $45.586 pesos colombianos (según la tasa de conversión referencial de la fecha), se destaca por haber sido alcanzado por la vía del consenso, un hecho que no se registraba en el país en casi una década.

El anuncio se produjo tras una sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), el organismo tripartito encargado de definir la política salarial, compuesto por representantes del Gobierno, los empleadores y los trabajadores.

El incremento de $12 para 2026 fue el resultado de un acuerdo entre las partes, superando las propuestas iniciales que oscilaban entre los $8 (propuesta de los empleadores) y los $20 (solicitud de los trabajadores).

Así es el salario de Ecuador en comparación con Colombia

La comparación entre el Salario Básico Unificado (SBU) de Ecuador y el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) de Colombia para 2026 muestra que Ecuador mantiene una cifra nominal significativamente más alta al estar dolarizado, mientras que el valor de Colombia aún está en proceso de definición.

El valor del salario mínimo en Colombia para 2026 aún está en negociación entre el Gobierno, empresarios y trabajadores. No obstante, las proyecciones muestran una cifra significativamente menor en dólares, aunque el aumento se calcula generalmente sobre la inflación y la productividad.

Ecuador:

  • Salario Mínimo Mensual (2026): $482 USD.
  • Costo de la Canasta Básica Familiar (CFB) - Referencia Noviembre 2025: ~$821 USD (Para un hogar de 4 personas).
  • Cobertura del Salario mínimo: El Salario Básico Unificado cubre el 58.7% del costo de la canasta básica familiar.

Colombia:

  • Salario Mínimo Mensual (Proyección 2026 - SMLV): $1.526.134 COP (Propuesta empresarios).
  • Costo de la Canasta Básica Familiar (CFB): No existe una cifra oficial unificada y reciente en COP para el cálculo exacto de la cobertura.
