Ecuatorianos votan para decidir si cambia la constitución y vuelven las bases militares extranjeras a su territorio

En medio de la peor crisis de seguridad de su historia reciente, Ecuador acudió este domingo a las urnas para decidir si permite nuevamente la instalación de bases militares extranjeras —prohibidas desde 2008— y si inicia la redacción de una nueva Constitución. La consulta, impulsada por el presidente Daniel Noboa, llega cuando el país soporta la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica: 39 por cada 100.000 habitantes en 2024, según Insight Crime.

A lo largo de la jornada, casi 14 millones de ecuatorianos votaron con la violencia como telón de fondo y bajo el impacto internacional por los bombardeos estadounidenses a lanchas señaladas de traficar drogas en el Caribe y el Pacífico. En la región, varios gobiernos, como el de México, Brasil, Colombia y Venezuela, han condenado esas operaciones, pero Noboa las respalda como parte de “una estrategia contra el tráfico de cocaína que sale sobre todo de sus puertos”.

Congreso en Ecuador podría reducirse:

El referendo también consulta la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos y la reducción del número de congresistas. Pese a la amplitud de temas, uno domina el debate público: el eventual retorno de tropas estadounidenses. Washington evalúa reactivar operaciones antidrogas desde la antigua base de Manta, desmantelada en 2009, mientras Noboa fortalece vínculos con la Casa Blanca mediante acuerdos migratorios, arancelarios y de seguridad.

La cercanía del mandatario con Estados Unidos ha despertado inquietudes. El investigador Luis Córdova, del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, calificó la idea de que una base extranjera resolverá la crisis delictiva como “una ingenuidad y una mentira total”. A su juicio, el gobierno de Donald Trump tiene “interés” en un “acceso fácil” a zonas estratégicas como las islas Galápagos, ubicadas a 1.000 kilómetros de la costa continental.

Constituyente podría aprobarse, pese a evasiva de Noboa:

Aunque la encuestadora Cedatos prevé que el Sí superará el 61%, el ambiente en los centros de votación se mostró más dividido. Noboa convocó la consulta tras ver frenadas en la justicia varias de sus iniciativas, entre ellas la castración química para violadores y la vigilancia sin orden judicial, consideradas contrarias a derechos fundamentales.

El mandatario apuesta por proyectar una imagen de firmeza ante las bandas criminales. Su gobierno ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos, especialmente después de difundir fotografías de cientos de reclusos rapados, vestidos de naranja y sometidos a posiciones de control mientras eran trasladados a una nueva megacárcel, un despliegue que evocó al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Con una aprobación del 56% y un mandato que se extiende hasta 2029, Noboa busca rediseñar lo que considera una Constitución “demasiado garantista” con los criminales. Sin embargo, se ha mostrado esquivo al detallar qué artículos pretende modificar, lo que ha generado dudas sobre sus intenciones y temores de que busque expandir su poder. Cualquier cambio deberá someterse posteriormente a un nuevo referendo.