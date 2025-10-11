CANAL RCN
Exvicepresidente Jorge Glas entre los primeros reclusos enviados a la nueva megacárcel de Ecuador

El traslado se da en vísperas del referéndum impulsado por Noboa que busca la instalación de bases militares extranjeras.

Foto: AFP

noviembre 10 de 2025
09:56 p. m.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este lunes a los primeros 300 reclusos trasladados a la nueva megacárcel de máxima seguridad, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas (2013–2017), condenado en tres procesos por corrupción.

En imágenes difundidas por el propio mandatario en la red social X, se observa a los detenidos con uniforme naranja, la cabeza rapada y las manos atadas, sentados en el suelo bajo estricta vigilancia militar.

La defensa del exfuncionario denunció el traslado como un acto de “humillación institucional” y recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas provisionales.

Traslado masivo ocurre tras matanza en penal y en medio de la política de mano dura de Noboa

El operativo se produce tras una masacre ocurrida el fin de semana en la cárcel de Machala, que dejó 31 internos muertos y elevó a más de 500 los fallecidos en prisiones ecuatorianas desde 2021.

Noboa, que impulsa una política de mano dura contra el crimen organizado, aseguró que la nueva prisión, denominada Cárcel del Encuentro, albergará a los reclusos más peligrosos del país.

“Se les acabó la fiesta”, afirmó el ministro del Interior, John Reimberg, mientras el gobierno enfrenta críticas de organismos de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza y la exposición pública de los detenidos.

"Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales", ironizó Noboa en X junto a fotografías de Glas, quien fue binomio del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017) y de su sucesor Lenín Moreno (2017-2021).

Crecen las críticas por trato a reclusos y modelo de megacárceles

La denominada Cárcel del Encuentro, con capacidad para 800 personas, es una de las dos megaprisiones que Noboa se comprometió a construir al estilo de su par salvadoreño, Nayib Bukele, en medio de su guerra contra el narcotráfico.

La abogada de Glas, Sonia Vera, denunció en la misma red social el "acto de humillación institucional cometido" por Noboa.

Vera condenó la difusión de imágenes de Glas "acompañadas de expresiones de burla y escarnio" y sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a favor del exvicepresidente para precautelar su salud.

"El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos", anotó Noboa más temprano al anunciar el traslado de 300 reclusos.

En un segundo mensaje, el gobernante publicó una foto en la que se ven mechones de cabello en el suelo y la leyenda "Cárcel del Encuentro 10 de noviembre 2025".

"Ya empezarán con la quejadera...", añadió Noboa, cuestionado por organismos de derechos humanos que denuncian abusos de la fuerza pública en medio de la política de mano dura del gobierno y los constantes estados de excepción.

Las cárceles ecuatorianas son centros de operaciones y de enfrentamientos entre bandas dedicadas al narcotráfico.

La última matanza en un penal sucedió el fin de semana en el suroeste del país, en la cárcel de Machala, provincia de El Oro. La matanza dejó 31 presos muertos, lo que eleva el número de fallecidos en las prisiones del país a más de 500 desde 2021.

El traslado se da en vísperas del referéndum impulsado por Noboa para permitir de nuevo la instalación de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano.

El organismo estatal rector de las prisiones (SNAI) atribuyó los enfrentamientos a "una reorganización" de algunos reclusos "en la nueva cárcel de máxima seguridad".

"Se les acabó la fiesta", anunció en una entrevista el ministro del Interior, John Reimberg.

