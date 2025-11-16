CANAL RCN
Internacional

Cayó uno de los narcotraficantes más buscados en el continente: fingió su muerte, pero lo descubrieron

El arresto del jefe máximo de Los Lobos, estalló en plena jornada electoral en Ecuador.

Captura de 'Pipo' Chavarría en Ecuador
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 16 de 2025
09:14 a. m.
Este domingo 16 de noviembre, mientras los ciudadanos acudían a las urnas para votar sobre nuevas facultades del Estado frente al crimen organizado, el presidente Daniel Noboa anunció la caída del hombre que lideraba la estructura delictiva más poderosa del territorio, una organización con conexiones directas con carteles mexicanos y colombianos.

La captura ocurrió en España, gracias a una operación conjunta entre autoridades ecuatorianas y europeas.

Cayó el principal jefe del narcotráfico de Ecuador

El presidente Daniel Noboa fue quien reveló la detención de José Adolfo 'Pipo' Chavarría, presentado como el delincuente más buscado del continente y figura central de Los Lobos, la banda que en los últimos años se transformó en el eje del narcotráfico, el sicariato y la minería ilegal en Ecuador.

El anuncio se produjo a través de su cuenta de X, donde el mandatario detalló que el detenido había logrado evadir a las autoridades fingiendo su muerte, modificando su identidad y escondiéndose en Europa mientras continuaba moviendo hilos criminales en su país.

Noboa explicó que, desde el exterior, Chavarría impartía órdenes de asesinatos, manejaba operaciones mineras ilegales y coordinaba rutas de estupefacientes junto al cártel Jalisco Nueva Generación.

Historial delictivo de 'Pipo' Chavarría

Según el ministro de Defensa, John Reimberg, la captura tuvo lugar en España. El funcionario indicó que Chavarría es señalado como responsable de al menos 400 homicidios.

Era también considerado como el líder máximo de Los Lobos, catalogada como la red criminal más grande actualmente en Ecuador tras la extradición del líder de Los Choneros a Estados Unidos.

Esta organización ha sido vinculada a actividades de narcotráfico, homicidios por encargo y minería ilegal. Además, su nombre quedó marcado en 2023 cuando la estructura fue relacionada con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Finalmente, con la captura de Chavarría, el gobierno sostiene que ha logrado neutralizar al objetivo “de mayor valor” para la seguridad nacional.

