Influencer fue asesinado a tiros: esto se ha conocido

En México se registró un nuevo grave hecho de violencia en el que fue asesinado otro creador de contenido.

Ricardo Zúñiga, que también era reconocido por su trabajo como fotógrafo y publicaba contenido relacionado con las costumbres y el día a día en Tehuitzingo, México, fue baleado en la noche del sábado 29 de agosto.

De acuerdo con lo que se ha conocido, este hombre de 35 años había recibido amenazas y las autoridades se encuentran adelantando la respectiva investigación para capturar a los responsables de su asesinato.

¿Qué se sabe de la muerte de Ricardo Zúñiga, el creador de contenido de México?

Las autoridades que están al frente de este caso han reportado que Ricardo Zúñiga se encontraba en Santa Cruz Atopoltitlán, en un almacén de productos de limpieza que tenía junto a su pareja.

Sin embargo, de repente, dos hombres que se movilizaban en una moto irrumpieron en el lugar, le dispararon en repetidas ocasiones, lo dejaron gravemente herido y huyeron de inmediato.

Tras lo ocurrido, un grupo de vecinos trasladó al creador de contenido Ricardo Zúñiga a un centro asistencial, pero, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, él no pudo sobrevivir.

En junio de 2026, en sus redes sociales, Ricardo Zúñiga reveló que había recibido hostigamientos de un grupo delincuencial y que los responsabilizaba de algún atentado contra su integridad.

"De este grupo delictivo recibí la llamada para decirme que no critique al presidente de Tehuitzingo y que no me meta en política", fue su mensaje exacto en ese entonces.

Estas han sido las reacciones tras el asesinato de Ricardo Zúñiga, el creador de contenido de México

Después de que se confirmó el deceso de Ricardo Zúñiga, sus seguidores pidieron justicia y expresaron múltiples mensajes de condolencias.

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"Dios mío, ¿por qué?", "qué triste noticia", "está difícil ser influencer en México", "lamentable que esto siga ocurriendo", "que descanse en paz", "hay que ponerles más controles a las motos" y "este mundo está perdido", han sido algunos de los comentarios en las redes sociales.