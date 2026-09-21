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Piden investigar en Bogotá la muerte del ciclista Wilfreth Aguilera por un conductor borracho en Facatativá

Luego de que el presunto responsable quedara en libertad, la representación de víctimas pidió un cambio en la asignación del proceso.

Piden investigar en Bogotá el caso del ciclista Wilfreth Aguilera que murió por un conductor borracho
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Yhonay Díaz

septiembre 21 de 2026
03:42 p. m.
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La familia de Wilfreth Aguilera Torres, el ciclista que murió el pasado 17 de mayo, mientras entrenaba en la vía Los Alpes - Facatativá, en el sector del Alto de La Tribuna; solicitó mayores garantías dentro de la investigación, tras ser embestido por un conductor en aparente estado de alicoramiento.

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Pese a los análisis técnicos, testimonios que señalan que buscaba huir del lugar de los hechos y los resultados de la prueba de alcoholemia, el señalado por la muerte del deportista quedó en libertad mientras avanza el proceso.

Ante las decisiones adoptadas en el caso, el abogado Leonardo Pinilla, como representación de víctimas, anunció que pedirá que la investigación sea trasladada de Facatativá a Bogotá.

A través de la radicación de un memorial ante la Dirección de Fiscalías de Cundinamarca, la defensa de la familia Aguilera busca la intervención de la entidad y una posición institucional frente al manejo de la investigación.

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Piden que el caso por la muerte de Wilfreth Aguilera sea trasladado a Bogotá

Como parte de las acciones que prepara la familia, luego de que el conductor que le causó la muerte al joven promesa del ciclismo quedara en libertad, la defensa de la familia Aguilera solicitará formalmente a la Fiscalía una variación de asignación del proceso.

El objetivo es que la investigación deje de ser tramitada en Facatativá, municipio donde ocurrieron los hechos, y pase a despachos ubicados en Bogotá.

Solicitaremos a la Fiscalía la variación de asignación del proceso para que sea conocido acá en Bogotá y no en el municipio de Facatativá.

El abogado explicó que el traslado del caso les permitiría contar con mayores garantías. Entre las víctimas existiría una sensación de desprotección y la percepción de que podrían no presentarse consecuencias jurídicas frente a los hechos que ocasionaron la muerte del ciclista.

Esta representación de víctimas, al igual que los familiares de Wilfreth Aguilera Torres, estamos altamente preocupados por las decisiones que ha tomado la justicia en este caso en particular.

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Ciclistas respaldan a la familia del Wilfreth Aguilera

La solicitud de traslado del proceso ha recibido el respaldo de otros ciclistas. Alvarito Hoche, mostró su desacuerdo con la situación que atraviesa la familia de Wilfreth Aguilera.

Hoche sostuvo que la muerte del joven deportista no debería ser un hecho indiferente para quienes practican el ciclismo ni para la sociedad.

Este caso no puede quedar impune.

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