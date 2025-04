EE. UU. advierte que “no permitirá” influencia de China en el canal de Panamá

Desde Ciudad de Panamá, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó una contundente advertencia: el gobierno de Donald Trump “no permitirá que la China comunista ni ningún otro país ponga en peligro la operación del canal de Panamá”. Las declaraciones se dieron durante un discurso en una base naval en la entrada pacífica de la vía interoceánica.

Se trata del segundo alto funcionario estadounidense que visita Panamá en lo que va del año, en medio de una creciente preocupación de Washington por la influencia china en la región y, especialmente, en una de las rutas comerciales más estratégicas del planeta.

"China no usará el canal como un arma"

“China no construyó este canal, no lo opera y no lo usará como arma”, sentenció Hegseth, quien también se reunió con el presidente panameño, José Raúl Mulino. Ambos gobiernos firmaron un comunicado conjunto en el que se comprometieron a reforzar la cooperación para mantener “el canal seguro” y alejado de posibles injerencias extranjeras.

El Pentágono acusa a empresas chinas, como Hutchison Holdings, de tener “control sobre infraestructura crítica en la zona del canal”, lo que —según Hegseth— permitiría actividades de vigilancia y pondría en riesgo la seguridad tanto de Panamá como de Estados Unidos.

China no tardó en responder. Desde Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, calificó los comentarios como “ataques maliciosos” y señaló que Estados Unidos “difama y socava la cooperación entre China y Panamá”. Según el gobierno chino, estas declaraciones solo reflejan “la naturaleza intimidatoria” de Washington.

Controversia por auditoría de la Contraloría panameña

La controversia se agudiza tras conocerse una auditoría de la Contraloría panameña que revela incumplimientos contractuales por parte de Hutchison, incluyendo un faltante de más de 1.200 millones de dólares por concepto de concesión portuaria.

En medio de ese escándalo, la empresa anunció la venta de sus operaciones en Panamá a un consorcio estadounidense, una transacción aún en suspenso por revisión de autoridades chinas.

Durante su visita, Hegseth respaldó además la decisión del gobierno de Mulino de no renovar su adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, uno de los pilares de la política exterior del presidente Xi Jinping, firmada en 2017 por la administración panameña de entonces.

Mientras tanto, en las calles de la capital panameña, unas 200 personas protestaron contra la visita del jefe del Pentágono. En medio de banderas quemadas y consignas.