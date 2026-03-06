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Aeropuerto de Bahía Solano se queda sin controladores aéreos por deterioro de su torre de control

Las inspecciones dejaron en evidencia que la infraestructura nunca fue intervenida de manera adecuada por su propietario.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
06:18 p. m.
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La crisis en el Aeropuerto José Celestino Mutis, en Bahía Solano, en Chocó, alcanzó un punto crítico. La terminal se queda sin controladores aéreos debido al grave deterioro de su torre de control.

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La falta de mantenimiento y las omisiones del municipio propietario dejaron expuesta una infraestructura que hoy representa un riesgo para la seguridad de las operaciones aéreas en la región.

Ministerio de Transporte reconoce deterioro estructural

El Ministerio de Transporte documentó el progresivo deterioro de la torre, con filtraciones, humedades crónicas, escaleras y barandas en mal estado, precariedad de servicios básicos y presencia de fauna nociva.

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Las inspecciones dejaron en evidencia que la infraestructura nunca fue intervenida de manera adecuada por su propietario, el municipio de Bahía Solano, cuya omisión reiterada contribuyó al escenario de riesgo actual.

Riesgos para la operación aérea

La ausencia de controladores convierte al aeropuerto en un aeródromo no controlado, lo que implica mayores riesgos para los pilotos y las aeronaves. Se pierde precisión y eficacia en los reportes que garantizan la seguridad operacional.

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Además, no todas las empresas de aviación están autorizadas para operar en aeródromos sin torre de control, lo que limita la conectividad y aumenta la incertidumbre en la región.

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