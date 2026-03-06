Ana Karina Soto rompió el silencio y habló sobre su video, la despedida con su madre y los retos de la fama

Ana Karina Soto se ha convertido en uno de los mayores referentes dentro del mundo del entretenimiento nacional ya que se ha consolidado como una de las mejores presentadoras al participar en diferentes programas del Canal RCN.

Sin embargo, su vida se ha visto marcada por distintos eventos de alto impacto que marcaron un rumbo distinto al verse sumergida en situaciones complejas como la muerte de su madre, la fama y la viralización de un video íntimo que dio un giro rotundo en su vida.

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Ana Karina Soto habla sobre su video filtrado

Uno de los asuntos más complejos por el que la mujer atravesó fue la viralización de un video íntimo que marcó significativamente su vida y su familia. Según sus declaraciones, el hecho se dio en medio de las fiestas de Pasto por lo que su expareja, de aquel entonces, decidió compartir un video con el que la presentadora quedó completamente expuesta.

En una época en donde las redes sociales no eran tan comunes y el conservadurismo en las familias era el común denominador, la presentadora reveló que contó con el apoyo de su familia, equipo de trabajo y demás amigos.

“Era muy fuerte tratar de manejar eso y que tú salieras como si nada estuviera pasando. Entonces trágate el sapo, sal con la frente en alto porque no cometiste un delito, no hiciste nada grave, no fue tu culpa, fuiste víctima de un abusador, de una persona que abusó de tu confianza y tu privacidad. Manejar toda esa información fue muy complicado, pero nunca sentí un reclamo de mi familia”, reveló.

Pese a que tuvo que dejar de viajar por el país en aquella época, Soto reveló que encontró en su propio hogar un refugio en donde logró desahogarse y encontrar la calma en medio de la tormenta que se desató en torno a su imagen en aquel instante.

Ana Karina Soto habla sobre la despedida a su madre

Por otro lado, la presentadora también habló sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida cuando tuvo que despedir a su madre, pues reveló que, tras enfrentar una grave enfermedad, su progenitora perdió la vida a causa de un accidente casero.

Pese al dolor por la pérdida, la presentadora manifestó que haber maquillado a su madre en la funeraria fue “la mejor despedida” que pudo tener para poder enfrentar la despedida eterna de quien consideró como “la mejor madre del planeta”.