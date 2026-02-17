CANAL RCN
Internacional

Tres ‘narcolanchas’ bombardeadas por EE. UU. dejan 11 muertos en el Pacífico y el Caribe

En los ataques simultáneos murieron cuatro personas en la primera embarcación, cuatro en la segunda y tres en la tercera.

Foto: captura de video X @Southcom

AFP

febrero 17 de 2026
12:59 p. m.
Tres ataques en el Pacífico y el Caribe contra lanchas de supuestos narcotraficantes terminaron con la muerte de 11 personas, así lo confirmaron las fuerzas armadas estadounidenses.

Los ataques tuvieron lugar el lunes 16 de febrero, y arrojaron un saldo de "cuatro muertos en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe" informó el Comando Sur en la red X.

Estados Unidos inició su campaña contra esas presuntas narcolanchas en septiembre, y desde entonces ha matado a por lo menos 140 personas en cerca de 40 ataques.

Video evidencia a las víctimas desplazarse en la ‘narcolancha’ antes de morir

La publicación en X muestra vídeos de los ataques contra las tres embarcaciones, dos de las cuales estaban inmóviles cuando fueron bombardeadas, mientras que una tercera navegaba a gran velocidad.

En las imágenes se puede ver a personas moviéndose dentro de dos de las lanchas antes de los ataques.

El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con supuestos ‘narcoterroristas’ que operan en América Latina, pero no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones.

¿Bombardeos a ‘narcolanchas’ son ejecuciones extrajudiciales?

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

El gobierno recuerda las operaciones durante décadas contra supuestos yihadistas en países como Yemen, Somalia o Siria, en los que los objetivos eran atacados sin que tampoco representaran una amenaza inminente.

Washington desplegó una enorme fuerza naval en el Caribe, que además de perturbar esas supuestas líneas de contrabando marítimo, también ayudó a aplicar un bloqueo petrolero contra Venezuela y a capturar a su presidente izquierdista Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos.

