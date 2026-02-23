CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos bombardeó otra ‘narcolancha’ en el Caribe que dejó tres muertos

La cifra de fallecidos en embarcaciones atacadas por el gobierno de Trump, presuntamente vinculadas al narcotráfico alcanzaría los 150.

Estados Unidos bombardeó otra ‘narcolancha’ en el Caribe que dejó tres muertos
Foto: captura de video X @Southcom

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
06:42 p. m.
En las últimas horas, un nuevo ataque de Estados Unidos contra una presunta lancha de narcotraficantes mató a tres personas en el Caribe, confirmó el Comando Sur estadounidense.

Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones supuestamente cargadas de drogas a principios de septiembre, y el último ataque eleva la cifra de muertos de la campaña a por lo menos 150.

La embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico.

En video quedó registrada la operación militar contra ‘narcolancha’ en el Caribe

En un video difundido por el Comando Sur, de Estados Unidos, se ve el momento exacto en el que la embarcación es atacada con fuego y completamente destruida.

El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con lo que denomina ‘narcoterroristas’ que operan en América Latina, pero no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que ataca estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha desatado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.

¿Estados Unidos busca aplicar en el Caribe ley contra yuhadistas?

Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Washington invoca la misma legislación estadounidense que permitió durante más de dos décadas los ataques contra grupos yihadistas, como Al Qaeda, en África o Asia, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El Pentágono ha desplegado una gran fuerza naval en el Caribe, donde en los últimos meses sus fuerzas han atacado presuntas embarcaciones de contrabando de drogas, incautado petroleros y llevado a cabo la captura del líder izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro.

