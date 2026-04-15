¿Le deben pagar más por trabajar el día cívico en Colombia?

El día cívico en Colombia 2026, programado para el viernes 17 de abril, ha generado dudas entre trabajadores sobre posibles pagos adicionales o beneficios laborales.

Aunque la jornada fue establecida mediante el Decreto 500 de 2024 como el “Día Cívico de la Paz con la Naturaleza”, su impacto en el salario no es el mismo que el de un festivo.

A diferencia de los días festivos, esta fecha no está contemplada como descanso obligatorio en la legislación laboral. Por ello, la mayoría de trabajadores del sector privado deberá cumplir su jornada habitual sin cambios en su remuneración.

¿Su empresa le debe pagar más por trabajar el día cívico?

La respuesta es no. En el marco del día cívico en Colombia 2026, quienes trabajen ese viernes recibirán su salario normal, sin recargos ni pagos adicionales. Esto se debe a que la jornada no tiene carácter de festivo legal, por lo que no activa beneficios como horas extras especiales o compensaciones adicionales.

En el sector privado, las empresas continúan operando con normalidad, salvo que el empleador decida otorgar el día libre como un beneficio interno. En ese caso, no es una obligación, sino una decisión empresarial.

Este punto es clave, ya que muchos trabajadores confunden el día cívico con un festivo, lo que puede generar expectativas erróneas sobre pagos adicionales.

¿Cómo aplica el día cívico para empleados públicos?

El escenario cambia para los empleados públicos del orden nacional. En estos casos, el día cívico implica suspensión de actividades en varias entidades de la Rama Ejecutiva, principalmente para funcionarios de entidades públicas del orden nacional como ministerios, gobernaciones, colegios y universidades oficiales.

Sin embargo, no todas las instituciones aplican la medida de forma automática. Alcaldías y gobernaciones pueden decidir si se acogen, mientras que otras ramas del poder público tienen autonomía para definir su funcionamiento.

Por otro lado, sectores esenciales como salud, seguridad, transporte y atención de emergencias deben continuar operando con normalidad, incluso durante esta jornada.

En términos generales, el día cívico en Colombia 2026 tiene un impacto más institucional que laboral. Su objetivo principal es promover la sostenibilidad y la conciencia ambiental, sin modificar el calendario laboral ni generar obligaciones adicionales para empleadores del sector privado.