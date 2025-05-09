CANAL RCN
Internacional

EE. UU. "derribará" aviones venezolanos que representen amenaza: la advertencia de Trump a Maduro

Aviones F-16 venezolanos sobrevolaron un buque estadounidense en el Caribe, lo que provocó una advertencia del Pentágono.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
04:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Estados Unidos "derribará" cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para sus fuerzas desplegadas en el Caribe, declaró el presidente Donald Trump.

Maduro activó a la Milicia Bolivariana y convocó a los venezolanos tras tensión con EE.UU
RELACIONADO

Maduro activó a la Milicia Bolivariana y convocó a los venezolanos tras tensión con EE.UU

Aviones F-16 venezolanos sobrevolaron brevemente un buque estadounidense que efectúa vigilancia antidrogas en el Caribe, lo que provocó una advertencia del Pentágono.

"Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados", añadió Trump poco después de rebautizar mediante un decreto el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.

"Si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas" añadió Trump dirigiéndose a su secretario de Guerra, Pete Hegseth.

EE. UU. envió cazas a Puerto Rico después de denunciar que Venezuela sobrevoló sus buques

Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico como parte de su ofensiva antidrogas en el Caribe, en un contexto de tensión con Venezuela.

El despliegue de los cazas, comunicado este viernes a la AFP por fuentes cercanas, se produjo apenas horas después de ese sobrevuelo, un "movimiento altamente provocador", según el Pentágono.

Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

Aviones venezolanos se acercaron a uno de los buques de guerra de Estados Unidos
RELACIONADO

Aviones venezolanos se acercaron a uno de los buques de guerra de Estados Unidos

Las fuerzas estadounidenses desplegadas ante las costas venezolanas lanzaron un misil el martes contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas.

En el ataque, sin precedentes en la región, murieron 11 "narcoterroristas", en palabras del presidente Donald Trump.

Ese ataque fue una ejecución "sin fórmula de juicio", criticó el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello. Antes el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, insinuó en Telegram que las imágenes del ataque eran "un video con inteligencia artificial".

"Es un asesinato en cualquier parte del mundo. La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda (...), pero se supedita al derecho internacional", dijo el presidente colombiano Gustavo Petro en X.

El Pentágono advirtió a Caracas tras el sobrevuelo de su buque "que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Maduro activó a la Milicia Bolivariana y convocó a los venezolanos tras tensión con EE.UU

Brasil

La sospechosa muerte de reconocida influencer: desapareció tras pasear en moto acuática

Estados Unidos

Estados Unidos podría ponerle fin a la asistencia militar a los países que están cerca a Rusia

Otras Noticias

Egan Bernal

Vuelta a España: Egan Bernal rompe el silencio tras sufrir en la etapa 13

Egan Bernal salió del top 10 de la Vuelta a España tras la dura etapa del Angliru. El colombiano del Ineos fue claro tras culminar la etapa 13.

Gustavo Petro

Lo que dijo el presidente Petro sobre el bombardeo de EE. UU. a embarcación venezolana

En medio de la ofensiva que adelanta Estados Unidos contra el narcotráfico en aguas del Caribe, donde el principal blanco es Nicolás Maduro, el mandatario lanzó una nueva advertencia.

Dayro Moreno

Ella es la expareja de Dayro Moreno: triunfa como modelo y empresaria

Registraduría Nacional de Colombia

¿Quiénes no se pueden casar por lo civil en Colombia?: esto dice la ley

OMS

La OMS actualizó la lista de medicamentos contra la diabetes y el cáncer