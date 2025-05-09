EE. UU. "derribará" aviones venezolanos que representen amenaza: la advertencia de Trump a Maduro

Estados Unidos "derribará" cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para sus fuerzas desplegadas en el Caribe, declaró el presidente Donald Trump.

Aviones F-16 venezolanos sobrevolaron brevemente un buque estadounidense que efectúa vigilancia antidrogas en el Caribe, lo que provocó una advertencia del Pentágono.

"Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados", añadió Trump poco después de rebautizar mediante un decreto el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.

"Si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas" añadió Trump dirigiéndose a su secretario de Guerra, Pete Hegseth.

EE. UU. envió cazas a Puerto Rico después de denunciar que Venezuela sobrevoló sus buques

Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico como parte de su ofensiva antidrogas en el Caribe, en un contexto de tensión con Venezuela.

El despliegue de los cazas, comunicado este viernes a la AFP por fuentes cercanas, se produjo apenas horas después de ese sobrevuelo, un "movimiento altamente provocador", según el Pentágono.

Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

Las fuerzas estadounidenses desplegadas ante las costas venezolanas lanzaron un misil el martes contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas.

En el ataque, sin precedentes en la región, murieron 11 "narcoterroristas", en palabras del presidente Donald Trump.

Ese ataque fue una ejecución "sin fórmula de juicio", criticó el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello. Antes el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, insinuó en Telegram que las imágenes del ataque eran "un video con inteligencia artificial".

"Es un asesinato en cualquier parte del mundo. La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda (...), pero se supedita al derecho internacional", dijo el presidente colombiano Gustavo Petro en X.

El Pentágono advirtió a Caracas tras el sobrevuelo de su buque "que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo".