Maduro activó a la Milicia Bolivariana y convocó a los venezolanos tras tensión con EE.UU

En medio de una escalada de tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro, lanzó una nueva y masiva convocatoria a los reservistas del país.

En una alocución televisada, Nicolás Maduro, convocó nuevamente a que las personas que en las últimas dos semanas se inscribieron en la Milicia Bolivariana acudan a una "primera activación" para fortalecer el sistema de defensa de la nación.

La movilización, que el venezolano calificó de histórica, busca integrar a los millones de ciudadanos que, según cifras oficiales, se unieron voluntariamente a esta fuerza en respuesta a lo que él considera "amenazas" provenientes del norte.

El anuncio de Maduro a los venezolanos inscritos en la Milicia Bolivariana

El anuncio se produce después de que Venezuela denunciara el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Mar Caribe.

Maduro afirmó que más de ocho millones de ciudadanos se sumarán al Ejército de Venezuela, que ya cuenta con cuatro millones de militares, una cifra que, de ser cierta, consolidaría a la Milicia como una de las fuerzas de defensa más numerosas del continente.

La convocatoria no solo incluyó a los nuevos miembros, sino también a los 4.5 millones de milicianos que ya estaban enlistados, en lo que él denominó una "gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas".

El llamado de Nicolás Maduro a los venezolanos tras tensiones con EE.UU.

El líder chavista detalló que la activación se llevará a cabo a través de lo que él ha denominado Unidades Comunales de Milicia (UCM), que se implementarán en más de 5.300 comunidades de todo el territorio nacional.

Cada una de estas unidades contará con "bases populares de defensa integral", que en total suman más de 15.700, en las que se integrarán los ciudadanos recién alistados.

Además, aseguró que el proceso de inscripción, que ahora será permanente a través de la plataforma virtual del Estado, "asombró al mundo" y demostró la "capacidad absoluta" del país para defenderse.

La movilización de estas fuerzas ciudadanas y la retórica de Maduro, que califica a las corrientes estadounidenses como "naziextremistas", subrayan la gravedad del momento y la determinación para enfrentar cualquier agresión.