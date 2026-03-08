Donald Trump lanzó advertencia al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a escalar luego de las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien lanzó una advertencia directa al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei.

El mensaje del mandatario llegó el mismo día en que la Asamblea de Expertos de Irán anunció oficialmente la designación de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió recientemente tras un operativo militar atribuido a fuerzas de Estados Unidos e Israel.

En declaraciones concedidas a ABC News, Trump afirmó que el nuevo dirigente iraní necesitará el aval de Washington para mantenerse en el poder.

Tendrá que obtener nuestra aprobación. Si no la obtiene, no durará mucho, señaló el mandatario estadounidense.

Las palabras del presidente reflejan el nivel de confrontación que atraviesan actualmente ambos países, especialmente tras la reciente operación militar que tuvo como objetivo instalaciones estratégicas del programa nuclear iraní.

El hijo de Jamenei es inaceptable para mí. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán, declaró Trump.

Donald Trump advierte al nuevo líder supremo de Irán

Durante la entrevista, Trump aseguró que la posición de su gobierno busca evitar que Irán avance nuevamente en el desarrollo de armamento nuclear.

El hijo de Jamenei, muerto en el primer día de la guerra en un ataque es un peso ligero

Según el mandatario, la prioridad de Washington es impedir que en los próximos años se repita una crisis similar a la actual.

El presidente estadounidense afirmó que su administración estaría dispuesta a considerar incluso a figuras vinculadas al antiguo régimen iraní, siempre que garanticen un liderazgo que, en su opinión, sea adecuado para el país.

No quiero que, en cinco años, tengamos que hacer lo mismo de nuevo o peor, dejarles tener un arma nuclear, expresó Trump.

De acuerdo con un alto funcionario de su administración, Irán habría acumulado suficiente uranio enriquecido para alcanzar grado militar en menos de diez días. Ese material estaría almacenado en instalaciones estratégicas como Natanz, Isfahan y Fordow, lugares que recientemente fueron atacados durante la operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel.

Mojtaba Jamenei fue elegido líder supremo de Irán por la Asamblea de Expertos

Tras las declaraciones del mandatario estadounidense, la Asamblea de Expertos iraní emitió un comunicado oficial confirmando la elección de Mojtaba Jamenei como tercer líder supremo de la República Islámica.

En el documento, los clérigos afirmaron que la decisión se tomó luego de un “estudio cuidadoso y extensivo” durante una sesión extraordinaria del organismo religioso.

Mojtaba Jamenei, un clérigo con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní, era considerado desde hace años como uno de los posibles sucesores de su padre dentro del sistema político del país.

Su nombramiento, sin embargo, también ha generado debate dentro de Irán, ya que la ideología oficial del régimen rechaza la idea de una sucesión hereditaria en el poder religioso.

Mientras tanto, la tensión internacional sigue en aumento. Trump no descartó nuevas acciones militares y aseguró que “todo está sobre la mesa”, incluso el envío de fuerzas especiales para tomar control de instalaciones nucleares si fuera necesario.

Consultado sobre la duración del conflicto, el mandatario evitó ofrecer un plazo concreto. “No lo sé. Nunca hago predicciones. Solo puedo decir que estamos adelantados en términos de letalidad y de tiempo”, afirmó.

En este contexto, la llegada de Mojtaba Jamenei al liderazgo supremo de Irán abre una nueva etapa en la política del país y podría redefinir el equilibrio de poder en Medio Oriente en medio de una de las crisis más tensas de los últimos años.