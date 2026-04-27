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Colombia

Se conoce la identidad de las 20 víctimas fatales de atentado bomba en la vía Panamericana

El ataque, atribuido a las disidencias de las Farc, también deja 40 heridos y daños en 12 vehículos y la carretera, que conecta con el sur del país.

Foto: AFP
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Noticias RCN

abril 27 de 2026
04:39 p. m.
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La tragedia por el atentado atribuido a las disidencias de las Farc, en el sector de El Túnel, jurisdicción de Cajibío, Cauca, ya tiene nombre.

En el transcurso del lunes, 27 de abril, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló la identidad de las 20 víctimas fatales del ataque con explosivos en plena vía Panamericana.

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Finalizado el proceso de “abordaje, identificación y entrega a sus familiares”, las víctimas son 11 personas de la tercera edad, siete adultos y dos jóvenes, de menos de 30 años. Se trata de:

  • Nereida Mosquera Angulo, de 62 años.
  • José Edinson Sánchez Farfan, de 26 años.
  • Nidia Mosquera Angulo, de 68 años.
  • Patricia Mosquera, de 58 años.
  • Carmen Lazo De Dorado, de 67 años.
  • María Libia Flor Sánchez, de 56 años.
  • Francisco Javier Olave Balcazar, de 63 años.
  • Andrea Golondrino Yonda, de 53 años.
  • Daniela Valencia Holguin, de 26 años.
  • Liliana María Valenzuela Valencia, de 41 años.
  • María Etelvina Valencia, de 71 años.
  • Luz Dary Valencia Solarte, de 47 años.
  • José Ciro Puliche, de 61 años.
  • Teodomira Salazar Navia, de 78 años.
  • María Clemencia Valencia Valencia, de 65 años.
  • Alirio Medina Medina, de 77 años.
  • Jarol Jair Bojorge Escobar, de 40 años.
  • Gloria Patricia Riascos Chantre, de 53 años.
  • Florinda Camayo Méndez, de 62 años.
  • Virgelina Valencia Valencia, de 60 años.
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El Instituto de Medicina Legal agradeció “a las autoridades y entidades que acompañaron este proceso; a los equipos forenses y servidores del Instituto que con el ejercicio de sus funciones evidenciaron el compromiso del Instituto con el país en el cumplimiento de nuestra misión”.

Y es que, debido al número de cuerpos que recibió en sus instalaciones, tras la tragedia en Cajibío, tuvo que solicitar el traslado de personal forense de Cali, que fue custodiado por integrantes de la Policía durante el viaje.

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