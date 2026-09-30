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Desde EE. UU. piden no viajar a estas regiones de Colombia: hay alerta

Estados Unidos emitió una nueva alerta de seguridad y pide a sus ciudadanos no tomar rumbo a estas zonas del país.

Foto: Magnific

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
06:13 p. m.
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La Embajada y el Consulado de los Estados Unidos en Colombia emitieron una nueva y rigurosa alerta de seguridad dirigida a todos sus ciudadanos. En el comunicado oficial, el gobierno norteamericano recomendó enfáticamente evitar cualquier desplazamiento hacia el departamento de Norte de Santander, una de las zonas del territorio nacional que actualmente se encuentra cobijada bajo el Nivel 4: "No viajar", la categoría más alta dentro de su escala de advertencias internacionales.

La decisión diplomática se fundamenta en el creciente riesgo de acciones violentas perpetradas por grupos armados ilegales que operan en la región, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras estructuras al margen de la ley.

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Según la representación diplomática de Estados Unidos, estos actores armados han intensificado el uso de métodos sofisticados y peligrosos, incluyendo ataques con drones comerciales modificados con explosivos, disparos de fusil contra estaciones de policía, hostigamientos a instalaciones militares y daños sistemáticos a edificios gubernamentales e infraestructura crítica.

Razones por parte de EE.UU. para no viajar a Colombia

Asimismo, la alerta de viaje recalca el peligro latente en la franja fronteriza. Las autoridades estadounidenses insistieron en que sus connacionales deben mantenerse alejados a una distancia mínima de 10 kilómetros (5 millas) de lo largo de la línea limítrofe entre Colombia y Venezuela.

En esta zona fronteriza, los factores determinantes para mantener la prohibición son los altos índices de criminalidad, el fenómeno del secuestro, las extorsiones y los constantes enfrentamientos armados que ponen en riesgo inminente la vida de cualquier transeúnte o visitante extranjero.

Adicionalmente, el reporte del gobierno estadounidense recordó que Norte de Santander no es el único territorio bajo máxima vigilancia. Departamentos como Arauca, Cauca y Chocó también comparten la clasificación de Nivel 4 debido a la fuerte presencia de disidencias y estructuras guerrilleras.

Para el resto del país, la directiva general se mantiene en Nivel 3, lo que se traduce en una solicitud formal para que los ciudadanos estadounidenses reconsideren sus viajes ante el panorama general de orden público.

Finalmente, la misión diplomática recomendó a los ciudadanos de su país que ya se encuentran en territorio colombiano mantener un perfil bajo, evitar aglomeraciones o manifestaciones públicas, seguir de cerca los reportes de los medios de comunicación locales y contar siempre con sus dispositivos móviles con acceso a red y carga suficiente para atender cualquier emergencia consular.

Por su parte, las autoridades locales en Colombia continúan evaluando estrategias operativas para mitigar el impacto de estos grupos armados en las regiones más vulnerables.

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